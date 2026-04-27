Cole Allen acusado por intento de asesinato de Donald Trump en Washington

WASHINGTON (AP) — El hombre que según las autoridades intentó irrumpir en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca con armas de fuego y cuchillos ha sido encausado el lunes con cargos de intento de asesinato del presidente Donald Trump, y las autoridades federales insinuaron que el ataque había sido planeado durante al menos varias semanas.

Acciones de la autoridad

Cole Tomas Allen compareció ante el tribunal el lunes para enfrentar cargos federales tras el caótico incidente del sábado que resultó en disparos, en el que Trump fuera evacuado ileso del escenario y en el que los invitados se agacharon para ocultarse tras sus mesas. Se ordenó que el sospechoso se quedara encarcelado a la espera de más audiencias judiciales.

Una declaración jurada del FBI presentada en el caso revela detalles adicionales sobre la planificación detrás del ataque, y las autoridades alegan que, el 6 de abril, Allen reservó una habitación para sí mismo en el hotel de Washington donde se celebraría el evento semanas después. Viajó en tren desde California la semana pasada, y se registró en el Washington Hilton un día antes de la cena con una habitación reservada por el fin de semana.

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¿Cómo ocurrió el ataque en la cena?

El evento apenas había comenzado cuando, según las autoridades, el hombre de 31 años armado con una escopeta y una pistola, intentó pasar corriendo un control de seguridad cerca del enorme salón de baile que albergaba a cientos de periodistas y sus invitados, lo que provocó un intercambio de disparos con agentes del Servicio Secreto encargados de proteger el evento.

"La violencia no tiene lugar en la vida cívica", dijo el secretario de Justicia interino Todd Blanche en una conferencia de prensa. "Nos aseguraremos de que la rendición de cuentas sea rápida".

Allen resultó herido pero no recibió un disparo. Un agente del Servicio Secreto recibió un disparo pero llevaba un chaleco blindado y sobrevivió, dijeron las autoridades. El Departamento de Justicia acusó a Allen de dos cargos adicionales relacionados con armas de fuego, incluido disparar un arma durante un delito violento, pero la declaración jurada no dice directamente que Allen fuera responsable de disparar al agente.

El tiroteo resultó en la cancelación de la cena, la primera a la que Trump había asistido como presidente.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo el lunes que se suponía que la noche sería de alegría, pero en cambio fue "secuestrada por un individuo anti-Trump enloquecido que atravesó el país para asesinar al presidente y a tantos funcionarios de la administración como fuera posible".

Allen invocó su derecho constitucional a guardar silencio tras su arresto, pero las autoridades dicen que un correo electrónico que envió a familiares y a un exempleador ayuda a arrojar luz sobre el móvil.

En el mensaje, una copia del cual fue incluida en la declaración jurada, Allen se describe a sí mismo como un "asesino federal amistoso" y alude de manera indirecta a agravios por una serie de acciones del gobierno de Trump. El texto divaga entre confesión, agravio y despedida, y Allen pide disculpas a familiares, compañeros de trabajo e incluso a desconocidos que temía pudieran quedar atrapados en la violencia, mientras al mismo tiempo buscaba explicar el ataque.

Un juez concedió la solicitud de un fiscal de mantener a Allen detenido a la espera de más audiencias, incluida una audiencia de detención programada para el jueves.

Allen no habló mucho durante la breve comparecencia, como es habitual, aunque una de sus abogadas, Texira Abe, señaló que no tiene antecedentes penales.

"También se le presume inocente en este momento", añadió la abogada.

The Associated Press llamó a múltiples números de teléfono que figuran para Allen y familiares en registros públicos, y no hubo respuesta cuando un reportero llamó a la puerta de su casa.

Los registros muestran que Allen es un tutor con alta formación académica y un desarrollador aficionado de videojuegos. Un perfil en redes sociales de un hombre con el mismo nombre y una foto que parece coincidir con la del sospechoso indica que trabajó a tiempo parcial durante los últimos seis años en una empresa que ofrece asesoría de admisiones y servicios de preparación de exámenes a estudiantes que aspiran a ingresar a la universidad.

Los registros de inscripción de votantes de California enumeran la dirección de Allen como la casa de sus padres en una calle arbolada en uno de los vecindarios más históricos de Torrance, una ciudad dentro del área metropolitana de Los Ángeles. Nadie respondió a la puerta el domingo cuando un reportero de The Associated Press llamó. Para la tarde, varias personas que parecían ser policías estaban recorriendo el vecindario, y una llevaba una sudadera del FBI.

Un letrero en el jardín de la casa familiar apoyaba a un candidato local a juez que fue respaldado por el Partido Demócrata del condado de Los Ángeles. Los registros federales de financiamiento de campañas muestran que Cole Allen contribuyó con 25 dólares a un comité de acción política del Partido Demócrata en apoyo de Kamala Harris para presidenta en 2024 y enumeró a su empleador como C2 Education.

En 2017 obtuvo una licenciatura en Ingeniería Mecánica del Instituto de Tecnología de California en Pasadena, según su perfil en LinkedIn. La pequeña universidad es académicamente prestigiosa, con una tasa de aceptación muy baja. También enumeró su participación allí en un grupo del campus que combatía con pistolas Nerf y una fraternidad estudiantil cristiana.

La foto de perfil de Allen en LinkedIn lo muestra usando birrete y toga al graduarse con una maestría en Ciencias de la Computación de la Universidad Estatal de California, Dominguez Hills. La foto parece haber sido tomada en mayo de 2025.