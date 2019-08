Colombia otorgará nacionalidad a hijos de padres venezolanos

Con siete meses de embarazo, Wuendy Villamizar huyó de Venezuela a pie con el único objetivo de asegurarse de que su bebé naciera en Colombia.

Su bebé nació completamente saludable en un hospital ubicado en la frontera a principios de este año, pero sin uno de los derechos humanos fundamentales: Nacionalidad.

Su situación cambió el lunes, cuando el presidente Iván Duque anunció que su gobierno le otorgará la ciudadanía colombiana a más de 24.000 bebés que, como Santiago Josué, nacieron en Colombia pero son hijos de padres venezolanos y corrían el riesgo de ser apátridas.

Villamizar, de 26 años y madre de tres, aún pasa problemas para intentar mantener a su familia mientras vive en Colombia, en donde ella también carece de estatus legal, pero la noticia de que su hijo menor tendrá los mismos derechos que cualquier otro ciudadano fue un alivio.

"Mi hijo va a tener su nacionalidad, por lo menos", comentó.

Duque describió la resolución como una muestra de solidaridad con los cientos de miles de venezolanos que continúan huyendo de la crisis política y económica en su país. Más de 1,4 millones de venezolanos residen actualmente en la vecina Colombia, más que en cualquier otro país.

"Hoy respaldamos a estas criaturas indefensas que quieren tener ese derecho a una nacionalidad y orgullosamente les decimos que son colombianos", dijo Duque durante la ceremonia de firma simbólica en el palacio presidencial, donde estuvo rodeado por miembros de su gabinete.

Las leyes colombianas aún prohíben que los hijos que hayan nacido en el país de padres extranjeros tengan acceso legal a la ciudadanía por nacimiento. De acuerdo a las estadísticas de la agencia migratoria colombiana, alrededor del 47% de los venezolanos que residen en el país carecen de estatus legal. La cifra no incluye a los cerca de 500.000 venezolanos de ascendencia colombiana que han regresado al país.

Los hijos de padres venezolanos nacidos en el extranjero tienen derecho a la ciudadanía venezolana, pero para muchos de ellos ha sido casi imposible de obtener. Venezuela rompió relaciones diplomáticas con Colombia y no cuenta con consulados en operación dentro del país. Aunque sus padres podrían volver a su país para buscar darles la nacionalidad a sus hijos, muchos de ellos se niegan a regresar.

A los bebés nacidos en Colombia se les había otorgado previamente su certificado de nacimiento, pero indica claramente que no es válido para la ciudadanía.

En caso de que los niños permanecieran apátridas, serían incapaces de realizar viajes internacionales, adquirir una vivienda, tener un trabajo legal o contraer matrimonio al llegar a la edad adulta.

"Estaban en el limbo", dijo Marianne Menjivar, directora para Colombia del Comité Internacional de Rescate, un grupo sin fines de lucro.

De acuerdo a los nuevos lineamientos, los bebés nacidos de padres venezolanos en Colombia después de 19 de agosto de 2015 tendrán el derecho a la ciudadanía colombiana. La medida está programada para tener una vigencia de dos años "o cuando cesen las circunstancias que impiden el registro de los niños y niñas como venezolanos".

El asunto no es un problema en varias otras de las naciones sudamericanas que reciben a grandes números de venezolanos, como Perú, debido a que las leyes existentes permiten que los bebés nacidos dentro de su territorio obtengan la nacionalidad sin importar el estatus migratorio de sus padres.

Según varios acuerdos internacionales, Colombia está obligada a proveer la nacionalidad a todo aquel en riesgo de ser apátrida. Durante meses, grupos a favor de los derechos civiles y de los migrantes han presionado al gobierno colombiano para que cumpla con dichos tratados.

Naciones Unidas elogió la nueva resolución.

"La decisión representa un gran avance en las garantías de los derechos de los niños", indicó la organización.

De acuerdo con Naciones Unidas, más de 4 millones de venezolanos han salido de su país en un éxodo sin precedentes que ha causado inconvenientes en varias naciones latinoamericanas. En respuesta a la crisis, Duque dijo que Colombia ha suministrado 1,2 millones de vacunas e inscrito a más de 182.000 niños en el sistema escolar.

Sin embargo, migrantes como Arelys Pulido aseguran que han encontrado obstáculos frecuentes cuando se trata de darles educación y atención médica a sus hijos.

Cuando su hija enfermó recientemente de tos, intentó que la atendieran en un hospital de la región central de Colombia en donde la familia reside actualmente. Su bebé nació en Colombia, pero al igual que los demás, aún no obtenía la nacionalidad.

"No, no, no", fue la respuesta que obtuvo Pulido, narró. "Ustedes son venezolanos".

Eventualmente obtuvo atención médica para su hija, pero le dijeron que debía cubrir con el costo total de la cita con el doctor y los medicamentos. Tanto Pulido como su esposo están ilegalmente en el país y pasan apuros para obtener servicios básicos, como vivienda.

El director de migración para el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, Christian Kruger, dijo que aunque la nueva resolución no les otorga a los padres venezolanos un estatus legal, eventualmente podría ayudarlos, ya que serán elegibles para obtener una visa de beneficencia que se les otorga a los padres de hijos colombianos.