Colombia suspende diálogo con el ELN

Bogotá, Col.- El gobierno colombiano suspendió indefinidamente los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) luego de atribuir a la guerrilla un ataque con explosivos que causó la muerte de dos soldados e hirió a más de 20, un hecho que según el presidente Gustavo Petro prácticamente cierra “un proceso de paz con sangre”.

“Hoy el proceso de diálogos queda suspendido. Su viabilidad está severamente lesionada, y su continuidad sólo puede ser recuperada con una manifestación inequívoca de la voluntad de paz del ELN”, señaló la delegación de paz del gobierno.

Horas antes, el comisionado de paz del gobierno, Otty Patiño, dijo a The Associated Press que suspendidas las conversaciones por orden presidencial, sólo se retomarían los diálogos si el ELN “corrige el rumbo”, ya no sólo para “dialogar sino para negociar el fin del conflicto”.

Se trata de la crisis más profunda de la mesa de negociación que se retomó con el ELN en noviembre de 2022 tras la llegada de Petro al poder como el primer presidente de tendencia izquierdista. La mesa con el ELN era considerada la negociación más avanzada que había logrado el gobierno en el marco de su política de “paz total”, una retadora apuesta con la que abrió diálogos simultáneos con diversos grupos armados en un intento por reducir la violencia en el país.