Colombiano condenado a cadena perpetua por asesinato en Londres

LONDRES (AP) — Un colombiano de 35 años fue condenado el viernes a cadena perpetua con un término mínimo de 42 años por asesinar a dos hombres en el apartamento de ellos en Londres y luego arrojar sus restos en maletas en el suroeste de Inglaterra.

Yostin Andrés Mosquera mató a Albert Alfonso, de 62 años, y a Paul Longworth, de 71, en julio del año pasado con un martillo y un cuchillo, en un doble asesinato que la policía de Londres describió como uno de los "más desgarradores" que han presenciado.

En sus comentarios de sentencia en el Tribunal de la Corona de Woolwich, en el este de Londres, el juez Joel Bennathan dijo que Mosquera podría nunca ser liberado si no cumple con los requisitos de libertad condicional cuando expire su pena mínima. Teniendo en cuenta el tiempo ya pasado en prisión, Mosquera no será elegible para la liberación por más de 40 años.

Al describir los asesinatos como "premeditados y completamente malvados", el juez no impuso una orden de cadena perpetua completa a Mosquera, bajo la cual nunca sería elegible para la libertad condicional. Explicó que esto se debe en parte a su falta de condenas previas en Colombia o el Reino Unido, y al hecho de que "puede haber sido brutalizado" cuando era niño al presenciar el asesinato de otros niños.

Mosquera fue condenado por un jurado en el Tribunal de la Corona de Woolwich en julio. El viernes, también se declaró culpable de tres cargos de posesión de pornografía infantil.

Mosquera, quien se estaba quedando con la pareja, los decapitó y desmembró, luego congeló partes de sus restos y llevó el resto a la ciudad de Bristol.

Mosquera fue arrestado en una estación de tren en Bristol, tres días después del macabro descubrimiento de partes del cuerpo en maletas en el Puente Colgante de Clifton de la ciudad. La policía encontró más restos en la casa de las víctimas en Londres.

La policía expresó el trauma de ver imágenes del asesinato de Alfonso por parte de Mosquera durante una sesión sexual extrema. La filmación formaba parte regular de su relación sexual. Alfonso había conocido a Mosquera en línea años antes.

"El equipo ha consumido cientos de horas de metraje, incluyendo el asesinato de Albert Alfonso," dijo el inspector jefe de Detectives Ollie Stride de la Policía Metropolitana. "Esas imágenes se nos quedarán grabadas por mucho tiempo".

Después de matar a sus víctimas, Mosquera utilizó una computadora para tratar de robar dinero de las cuentas bancarias de sus víctimas.

El juez dijo que estaba "seguro" de que Mosquera esperaba vender el apartamento de la pareja y que los ataques fueron "indudablemente asesinatos cometidos por ganancia".