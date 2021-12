"¿Cómo vamos a poder salir de Marruecos?"

Alejandra Montes de Oca y Yael Zárate llevaban planeando su viaje a Marruecos desde hace dos años. La pareja de mexicanos llegó al país africano hace nueve días y ayer debía regresar a México, pero las restricciones a los vuelos que impuso el gobierno de Rabat durante al menos dos semanas, ante el surgimiento de la variante ómicron del coronavirus, los dejó atrapados en Marrakech. "Estamos desesperados, el dinero se nos agota", cuenta Alejandra en entrevista con EL UNIVERSAL.

La mexicana, de 29 años, dice que con la agencia Local Adventures, en México, contrataron el viaje, vuelos incluidos, a través de Iberia. "Hoy terminaba nuestro viaje, pero ayer por la tarde la agencia nos contactó y nos dijo que Iberia había cancelado nuestro vuelo de regreso. Nos trasladamos al aeropuerto de Marrakech y todos nos dijeron que no había ningún vuelo ni hoy, ni mañana. Estamos varados porque no hay forma de que Iberia nos dé solución. Ellos nos dicen que no nos pueden dar respuesta porque nosotros lo hicimos a través de una agencia".

La agencia, lamenta Alejandra, "no nos ha podido solucionar porque Iberia cerró todos los vuelos en Marrakech. En el último contacto, nos dijo que aún no tienen autorización de vuelos desde Marrakech y que por ahora tampoco han autorizado hacer cambios de aeropuertos, no pueden cambiar el vuelo para salir desde Casablanca".

La agencia afirma que el problema es la aerolínea, que no da respuesta. La aerolínea les dice que no puede brindarles información porque hicieron la reservación a través de un intermediario.

A través de Twitter, la pareja contactó a la embajada de México, que les informó que hay vuelos desde Casablanca, y que es importante que salgan lo antes posible de Marruecos, porque el gobierno del país podría decidir cerrar también las salidas aéreas. La agencia les dijo que les pagaría dos noches más. Pero después de eso, "tenemos mucha incertidumbre de qué es lo que va a pasar y cómo vamos a poder salir. El dinero se nos agota, no sabemos qué va a pasar con el hospedaje después de los dos días (...) estamos un poco desesperados también porque nos urge llegar", se angustia Alejandra.

Yael, de 28 años, señala que "estamos preocupados. Incluso hasta podríamos perder el trabajo". "Ahorita, si nosotros nos estamos quedando aquí en Marrakech es por la agencia, no por nuestros ingresos. Tenemos que regresar porque tenemos trabajo. En ningún momento teníamos planeado quedarnos más tiempo que una semana", detalla su novia. "No sabemos hasta cuándo vamos a poder viajar, porque la embajada dice que sólo ha detectado vuelos hasta el 6 de diciembre", añade.

La pareja indagó el costo y destino de otros vuelos. Uno podría llevarlos a España y les costaría el equivalente a 19 mil pesos por persona. Pero ambos fueron vacunados en México con la Sputnik V, que no es aceptada en España ni en otros países europeos.

Alejandra asegura que los mexicanos con los que ha contactado en Marruecos "están igual que nosotros, desesperados, porque no encuentran vuelos. Hay una persona que dice que consiguió vuelo para Francia. Otros consiguieron hasta el 6 de diciembre". En total, dice, serán unas 20 personas, de las que tiene conocimiento.