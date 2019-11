Completan liberación de belugas en Rusia

Las 31 belugas que se encontraban en la denominada "cárcel de ballenas" en Rusia regresaron a su hábitat natural, luego de una operación que inició el martes con la liberación de otros 19 cetáceos y tras varias denuncias que iniciaron el año pasado.

En Primorye, ubicado en el extremo sureste de Rusia, se completó la operación para liberar mamíferos marinos en su hábitat natural. "Todas las belugas fueron liberadas este domingo", indicó el Instituto de Investigación de Pesca y Oceanografía (VNIRO) de Rusia.

Celebridades, científicos de todo el mundo y la organización ecologista Greenpeace alzaron la voz desde octubre de 2018 hasta que en febrero pasado Rusia se comprometió a liberar a las belugas, con la promesa del presidente Vladimir Putin de intervenir personalmente.

Entre orcas y belugas, unos 100 cetáceos permanecieron en cautiverio en estrechos corrales cerca del puerto de Nakhodka, en el mar de Japón; para su exportación a China.

La liberación se produce en cumplimiento de un acuerdo que el gobierno firmó en abril pasado con científicos internacionales tras varias protestas. Rusia permite la captura de ballenas con fines científicos, aunque esa práctica es vista por grupos defensores del medio ambiente y de animales como solo una escala en el camino hacia parques acuáticos en China.

La denominada "cárcel de ballenas" llamó la atención por el maltrato en que se encontraban los animales al estar en corrales estrechos y en condiciones "insalubles", lo que generó una protesta en casi todo en mundo a través de las redes sociales.

Luego de conocerse esta situación, Greenpeace apuntó que "los cetáceos nadan hasta 100 kilómetros diarios, pero en esta ´cárcel de ballenas´ están hacinados en esta especie de piscinas diminutas".

Además, "nadar libremente les permite mantener su temperatura corporal frente a las frías aguas rusas y su prisión les está provocando la muerte por hipotermia. Las crías están separadas de sus madres, aumentando la mortalidad de estos animales. Su supervivencia está en peligro".

De acuerdo con VNIRO, "los especialistas completaron el domingo la liberación del último lote de belugas que permaneció en la ´prisión de ballenas´ en el territorio de Primorsky. Todos los animales están libres".

"La operación para liberar las últimas 50 belugas que quedaban comenzó el martes. Un grupo de 19 animales fue liberado el viernes a bordo de un buque de investigación en la Bahía de Asunción, cerca de la Reserva Lazovsky, en Primorye. Las 31 belugas restantes fueron liberadas en la misma bahía este domingo desde dos barcos", precisó en su sitio web.

Anotó que "los científicos calificaron la operación como exitosa. A pesar de la complejidad de organizar este trabajo único, gracias a la profesionalidad, los esfuerzos colosales y la actitud responsable de todos los participantes en la operación".

Hovhannes Targulyan, experto de Greenpeace, dijo que "observamos la liberación de belugas desde lejos, nuestro barco estaba a unos 500 metros del lugar de liberación".

De acuerdo con la agencia de noticias Interfax, Targulyab explicó que "no podemos evaluar la condición de los animales, cómo su comportamiento cumple con la norma. Nuevamente, no se nos permitió estar presentes hasta el final, ya que los guardias fronterizos exigieron que nuestro barco abandonase el área de liberación".

"Explicamos esto por el hecho de que no tenemos todos los permisos necesarios"; pero la organización no tiene motivos para no confiar en los representantes del servicio fronterizo de la Federación Rusa, puntualizó.