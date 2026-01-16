Con Trump, más de 70 mil detenidos por autoridades migratorias

Las autoridades migratorias de Estados Unidos mantienen detenidas a unas 73.000 personas, la cifra más alta en la historia, según datos filtrados este viernes a la cadena CBS News.

Las cifras revelan un aumento del 84 % en la cantidad de detenciones en comparación con el mismo periodo el año pasado, antes de que el presidente Donald Trump asumiera el poder, con una serie de políticas antimigrantes centradas en detener y deportar a la mayor cantidad de individuos posible.

Según los datos filtrados al portal, menos de la mitad (47 %) de los detenidos tienen antecedentes criminales en EE.UU.

La Administración republicana ha insistido en los últimos meses que su plan es aumentar la capacidad de detención -abriendo más centros o expandiendo los existentes- a un promedio de 100.000 personas cada día.

El año pasado, con la aprobación del presupuesto apodado por Trump como el ´Gran y Hermoso Proyecto de Ley´, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) recibió un paquete de financiación plurianual de casi 191.000 millones de dólares, la mayor cantidad de financiación que esta agencia ha recibido desde que fue fundada en 2002.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) recibió un enorme aumento de fondos en 2025 a través de la "Ley de Un Gran y Hermoso Proyecto de Ley Único" (OBBBA), que totalizó alrededor de 178 mil millones de dólares en un solo paquete suplementario, el más grande de la historia, centrado fuertemente en seguridad fronteriza, aplicación de las leyes de inmigración (ICE, CBP), detención y nuevas barreras, tras años de incrementos significativos del presupuesto para estas áreas.

Las condiciones en los centros de detención para migrantes han sido tildadas de "inhumanas" por parte de organizaciones en defensa de los derechos humanos, incluyendo ACLU y Amnistía Internacional, que han revelado abusos físicos y psicológicos hacia los detenidos, al igual que hacinamiento.

Y es que el 2025 fue el año más mortífero en al menos dos décadas para personas en custodia de ICE, con más de 30 personas fallecidas dentro de estos centros.

En los primeros 10 días de 2026, al menos cuatro migrantes han muerto bajo custodia de autoridades migratorias estadounidenses, todos en instalaciones usadas por ICE, incluyendo un centro en la base militar de Fort Bliss, Texas.