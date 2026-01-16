logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ALEGRÍA ENTRE AMIGOS

Fotogalería

ALEGRÍA ENTRE AMIGOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Con Trump, más de 70 mil detenidos por autoridades migratorias

Organizaciones como ACLU y Amnistía Internacional denuncian abusos físicos y psicológicos en centros

Por EFE

Enero 16, 2026 03:16 p.m.
A
Con Trump, más de 70 mil detenidos por autoridades migratorias

Las autoridades migratorias de Estados Unidos mantienen detenidas a unas 73.000 personas, la cifra más alta en la historia, según datos filtrados este viernes a la cadena CBS News.

Las cifras revelan un aumento del 84 % en la cantidad de detenciones en comparación con el mismo periodo el año pasado, antes de que el presidente Donald Trump asumiera el poder, con una serie de políticas antimigrantes centradas en detener y deportar a la mayor cantidad de individuos posible.

Según los datos filtrados al portal, menos de la mitad (47 %) de los detenidos tienen antecedentes criminales en EE.UU.

La Administración republicana ha insistido en los últimos meses que su plan es aumentar la capacidad de detención -abriendo más centros o expandiendo los existentes- a un promedio de 100.000 personas cada día.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El año pasado, con la aprobación del presupuesto apodado por Trump como el ´Gran y Hermoso Proyecto de Ley´, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) recibió un paquete de financiación plurianual de casi 191.000 millones de dólares, la mayor cantidad de financiación que esta agencia ha recibido desde que fue fundada en 2002.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) recibió un enorme aumento de fondos en 2025 a través de la "Ley de Un Gran y Hermoso Proyecto de Ley Único" (OBBBA), que totalizó alrededor de 178 mil millones de dólares en un solo paquete suplementario, el más grande de la historia, centrado fuertemente en seguridad fronteriza, aplicación de las leyes de inmigración (ICE, CBP), detención y nuevas barreras, tras años de incrementos significativos del presupuesto para estas áreas.

Las condiciones en los centros de detención para migrantes han sido tildadas de "inhumanas" por parte de organizaciones en defensa de los derechos humanos, incluyendo ACLU y Amnistía Internacional, que han revelado abusos físicos y psicológicos hacia los detenidos, al igual que hacinamiento.

Y es que el 2025 fue el año más mortífero en al menos dos décadas para personas en custodia de ICE, con más de 30 personas fallecidas dentro de estos centros.

En los primeros 10 días de 2026, al menos cuatro migrantes han muerto bajo custodia de autoridades migratorias estadounidenses, todos en instalaciones usadas por ICE, incluyendo un centro en la base militar de Fort Bliss, Texas.

LEA TAMBIÉN

Corte Suprema ordena liberar migrantes deportados en Costa Rica

Autoridades migratorias de Costa Rica deben resolver situación de migrantes deportados

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Con Trump, más de 70 mil detenidos por autoridades migratorias
Con Trump, más de 70 mil detenidos por autoridades migratorias

Con Trump, más de 70 mil detenidos por autoridades migratorias

SLP

EFE

Organizaciones como ACLU y Amnistía Internacional denuncian abusos físicos y psicológicos en centros

Trump seguirá en contacto con Machado tras reunión
Trump seguirá en contacto con Machado tras reunión

Trump seguirá en contacto con Machado tras reunión

SLP

AP

Machado expresa respaldo mayoritario de venezolanos por libertad y dignidad

Llega a Venezuela primer vuelo con migrantes deportados tras captura de Maduro
Llega a Venezuela primer vuelo con migrantes deportados tras captura de Maduro

Llega a Venezuela primer vuelo con migrantes deportados tras captura de Maduro

SLP

AP

231 migrantes venezolanos deportados llegan a Caracas desde Phoenix en vuelo de Eastern Airlines tras captura de Maduro en Nueva York por narcotráfico

Cubanos marchan ante embajada de EEUU por muerte de 32 militares en Caracas
Cubanos marchan ante embajada de EEUU por muerte de 32 militares en Caracas

Cubanos marchan ante embajada de EEUU por muerte de 32 militares en Caracas

SLP

AP

Cientos de cubanos se movilizan en emotiva protesta liderada por Díaz-Canel frente a la embajada de Estados Unidos tras la muerte de 32 militares en Caracas.