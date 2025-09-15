Conciertos de Oasis en Ciudad de México generan derrama económica millonaria

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Las dos presentaciones de Oasis en la Ciudad de México generaron una derrama económica de casi 1.000 millones de pesos (54.5 millones de dólares) de acuerdo con cifras compartidas por los promotores de sus conciertos.

El regreso de Oasis con su gira Live ´25, tras una separación de 16 años, contó con conciertos en la capital mexicana el fin de semana pasado y generó un impacto económico gracias a fans que adquirieron boletos, mercancía e incuso viajes internacionales para no perderse el gran retorno a los escenarios de los hermanos Liam y Noel Gallagher.

De acuerdo con la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco), las presentaciones dejaron una derrama estimada entre 850 y 1.000 millones de pesos en tan solo un fin de semana, gracias a la asistencia de más de 130.000 personas en total, según cifras de esa cámara compartidas por la promotora Ocesa.

Se proyectó una ocupación hotelera cercana al 80% en las zonas aledañas al Estadio GNP Seguros. Los conciertos atrajeron visitantes de distintos estados de México, como Nuevo León, Sonora, Jalisco, Baja California y Guanajuato, así como de Reino Unido, Estados Unidos, Centro y Sudamérica.

Según datos de Ticketmaster México, el 50% de los asistentes provino de fuera de la Ciudad y el Estado de México, mientras que 10% correspondió a público extranjero, procedente de 79 países y más de 220 ciudades del mundo.

Las presentaciones en el Estadio GNP Seguros marcaron la primera parada de la gira de Oasis en un país de habla hispana, confirmando el estatus de la Ciudad de México como un punto estratégico en el circuito internacional de giras de conciertos.