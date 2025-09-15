logo pulso
Trump confirma ataque a barco con drogas desde Venezuela

El Ejército de EEUU vuelve a intervenir un barco que se presume llevaba drogas desde Venezuela, con consecuencias fatales

Por AP

Septiembre 15, 2025 04:52 p.m.
A
Trump confirma ataque a barco con drogas desde Venezuela

WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump afirmó el lunes que el ejército de Estados Unidos nuevamente atacó un barco que supuestamente transportaba drogas desde Venezuela, matando a tres personas a bordo de la embarcación.

Trump anunció el ataque en una publicación en redes sociales.

Hace dos semanas, el Ejército estadounidense atacó lo que la administración Trump dijo era una lancha rápida que transportaba drogas desde Venezuela y que mató a 11 personas.

