Condena a Bangladesh por cancelar acreditaciones de periodistas

NUEVA DELHI (AP) — Una asociación de editores y grupos de derechos humanos condenó la decisión del gobierno interino de Bangladesh de cancelar las acreditaciones de prensa de 167 periodistas, calificándola como una amenaza a la libertad de prensa en el país.

Entre el 29 de octubre y el 7 de noviembre, el Departamento de Información de Prensa revocó las acreditaciones en tres fases, lo que provocó amplias críticas de defensores de la prensa y periodistas.

La medida ha aumentado las preocupaciones sobre la libertad de prensa y el acoso a los periodistas tras la destitución de la ex primera ministra Sheikh Hasina en agosto, en una revuelta contra su gobierno liderada por estudiantes.

El Consejo de Editores dijo que la cancelación de la acreditación por el gobierno interino, encabezado por el ganador del Premio Nobel de la Paz, Muhammad Yunus, corre el riesgo de "fomentar un clima de control, incluida la censura, sobre los medios de comunicación".

No se proporcionó ninguna razón en los avisos del departamento, excepto que la decisión se tomó según las disposiciones de una política de 2022.

Hasta el momento, el departamento no ha respondido a una solicitud de comentarios por parte de The Associated Press.

En un comunicado emitido el martes, el Consejo de Editores dijo que, aunque las autoridades tienen el derecho de revisar cualquier mal uso de las tarjetas de acreditación, no deberían tomar medidas sin proporcionar acusaciones específicas y pruebas de irregularidades.

Añadió que la decisión también iba en contra del espíritu de la revolución que derrocó al gobierno de 15 años de Hasina. Cientos de personas murieron en el levantamiento, que comenzó como una protesta por empleos gubernamentales y se transformó en una revuelta a gran escala contra el gobierno cada vez más autocrático de la ministra. Hasina huyó a India.

La asociación de editores dijo que la medida del gobierno interino repite las "prácticas antidemocráticas" del gobierno anterior, e instó a Yunus a defender los derechos de la prensa.