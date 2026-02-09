logo pulso
Mundo

Condenan a 7 años de prisión a Mohammadi

Por EFE

Febrero 09, 2026 03:00 a.m.
A
Condenan a 7 años de prisión a Mohammadi

Teherán, Irán.- Un tribunal revolucionario ha condenado a la premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi a siete años y medio de prisión por varios cargos de conspiración y propaganda contra el sistema, en la décima sentencia contra la encarcelada activista desde 2021.

"Fue condenada a seis años de prisión por los cargos de congregación y colusión, a un año y medio de prisión por actividad propagandística, y como pena complementaria, a dos años de prohibición de salida del país", informó este domingo en X su abogado Mostafa Nili.

El letrado explicó que esta mañana recibió una llamada de la activista en su primera comunicación tras ser detenida hace 59 días en la que le informó de que ayer fue trasladada a la sala primera del Tribunal Revolucionario de Mashad (noreste) y tras la audiencia se dictó sentencia en su contra.

Dijo que Mohammadi le informó además de que hace tres días fue trasladada a un hospital por su mal estado de salud y que cuando le empezó a contar las circunstancias de su arresto la llamada se cortó.

Mostafa Nili indicó que dado que se ha dictado sentencia la activista debe ser trasladada a una prisión, según la legislación iraní, y que en su opinión debe ser liberada.

"En vista de sus enfermedades, se espera que se ordene su liberación temporal bajo fianza para que pueda recibir tratamiento médico", dijo el abogado.

