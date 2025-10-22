Condenan a Bolsonaro por intento de golpe de Estado

RÍO DE JANEIRO (AP) — El Supremo Tribunal Federal de Brasil publicó el miércoles la sentencia condenatoria contra el expresidente Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado, iniciando el plazo para presentar cualquier apelación.

Los jueces condenaron en septiembre pasado a Bolsonaro por su intento por alterar el proceso democrático y lo sentenciaron a 27 años y tres meses en prisión. El exmandatario se encuentra bajo arresto domiciliario desde agosto.

Los abogados del exmandatario han manifestado que intentarán apelar la condena y la sentencia ante el pleno del Supremo Tribunal Federal, compuesto por 11 jueces. Algunos expertos aseguran que es poco probable que se acepte dicha apelación.

El ultraderechista Bolsonaro niega haber cometido algún delito. Fue condenado por intentar un golpe de Estado después perder la contienda electoral de 2022 contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva en un complot que, según los fiscales, incluía planes para asesinar a su contrincante. Fue declarado culpable de otros cargos, entre ellos, participar en una organización criminal armada e intento de abolición violenta del Estado de derecho democrático.

El juicio fue noticia a nivel mundial. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó un arancel del 50% sobre los bienes importados de Brasil y mencionó, en parte, el caso de Bolsonaro, al que llamó una "cacería de brujas".

Eso provocó un considerable deterioro en las relaciones entre Estados Unidos y Brasil, las cuales alcanzaron su punto más bajo en más de 200 años de historia, según los expertos.

Las relaciones han mejorado. Lula y Trump hablaron por teléfono y podrían reunirse este fin de semana en Malasia, en el marco de la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN, por sus siglas en inglés).

Los cómplices de Bolsonaro, todos ellos exfuncionarios, también fueron sentenciados por su participación en el intento golpista.

Thiago Bottino, profesor de derecho en la Fundación Getulio Vargas, dijo que anticipa que el caso se resuelva y las sentencias se ejecuten antes de que concluya el año, incluso si eso significa que Bolsonaro continúe bajo arresto domiciliario.

Bolsonaro, de 70 años, ha sido hospitalizado en varias ocasiones desde que fue apuñalado en un evento de campaña antes de las elecciones presidenciales de 2018, en las cuales salió victorioso.

"Es poco probable que Bolsonaro sea enviado a prisión debido a sus problemas de salud", destacó Bottino.