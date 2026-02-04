Condenan a cadena perpetua a hombre que intentó asesinar a Trump en Florida

FORT PIERCE, Florida, EE.UU. (AP) — Un hombre acusado de intentar asesinar al presidente Donald Trump en un campo de golf en Florida en 2024 fue sentenciado el miércoles a cadena perpetua luego que un fiscal federal dijera que su crimen era inaceptable "en este país o en cualquier otro lugar" .

La jueza federal de distrito Aileen Cannon pronunció el destino de Ryan Routh en la misma sala de audiencias de Fort Pierce que estalló en caos en septiembre, cuando Routh intentó apuñalarse poco después de que los miembros del jurado lo declararon culpable de todos los cargos.

"La democracia estadounidense no funciona cuando los individuos toman en sus propias manos la eliminación de candidatos. Eso es lo que este individuo intentó hacer", subrayó el fiscal federal adjunto John Shipley a la jueza .

El nuevo abogado defensor de Routh, Martin L. Roth, argumentó que "en el momento de la verdad, él eligió no apretar el gatillo".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La jueza respondió, señalando el historial de arrestos de Routh, a lo que Roth dijo: "Es una persona compleja, le concedo eso al tribunal, pero tiene un núcleo muy bueno".

Routh luego leyó una declaración desordenada de 20 páginas. Cannon interrumpió y dijo que nada de lo que estaba diciendo era relevante, y le dio cinco minutos más para hablar.

"Hice todo lo que pude y viví una buena vida", dijo Routh, antes que la jueza lo interrumpiera.

"Su plan para matar fue deliberado y malvado", indicó ella. "No eres un hombre pacífico. No eres un buen hombre".

Luego dictó su sentencia: cadena perpetua sin libertad condicional, más 7 años de prisión por un cargo de armas. Sus sentencias por sus otros tres crímenes se cumplirán de manera concurrente.

La sentencia de Routh había sido inicialmente programada para diciembre, pero Cannon accedió a adelantar la fecha luego que Routh optara por requerir un abogado durante la fase de sentencia en lugar de representarse a sí mismo como lo hizo durante la mayor parte del juicio.

Routh fue condenado por intentar asesinar a un candidato presidencial, usar un arma de fuego para cometer un delito, agredir a un agente federal, poseer un arma de fuego teniendo antecedentes penales y usar un arma de fuego con un número de serie alterado.

"Routh sigue sin arrepentirse de sus crímenes, nunca se disculpó por las vidas que puso en riesgo, y su vida demuestra un desprecio casi total por la ley", se indica en el memorando de sentencia de los fiscales.

Su abogado defensor había solicitado 20 años de prisión más los siete obligatorios por la condena de armas.

"El acusado está a dos semanas de cumplir 60 años", escribió Roth en un documento. "Un castigo justo proporcionará una sentencia lo suficientemente larga como para imponer un castigo suficiente pero no excesivo, y permitirá al acusado experimentar la libertad de nuevo en lugar de morir en prisión".

Los fiscales señalaron que Routh pasó semanas planeando matar a Trump antes de apuntar con un fusil a través de los arbustos cuando el entonces candidato presidencial republicano jugaba golf el 15 de septiembre de 2024 en su club en West Palm Beach.

Durante el juicio a Routh, un agente del Servicio Secreto que ayudaba a proteger a Trump en el campo de golf testificó que vio a Routh antes que Trump estuviera a la vista. Routh apuntó su fusil al agente, quien abrió fuego, haciendo que Routh soltara su arma y huyera sin realizar un solo disparo.

En la moción solicitando un abogado, Routh ofreció intercambiar su vida en un canje de prisioneros con personas injustamente detenidas en otros países, y dijo que aún estaba en pie una oferta para que Trump "descargue sus frustraciones en mi cara".

"Sólo un cuarto de pulgada más atrás y nadie tuviera que lidiar con todo este lío, pero yo siempre fallo en todo", escribió Routh.

En su decisión de otorgarle un abogado a Routh, Cannon criticó la "farsa irrespetuosa" de la moción de Routh, alegando que constituía una burla al proceso. Sin embargo, la jueza, nominada por Trump en 2020, afirmó que quería pecar de excesivamente favorable a la representación legal.

Cannon aprobó el verano pasado la solicitud de Routh de representarse a sí mismo en el juicio. La Corte Suprema sostiene que los acusados tienen el derecho de representarse a sí mismos en los procedimientos judiciales, siempre que puedan demostrar a un juez que son competentes para renunciar a su derecho a ser defendidos por un abogado.

Los primeros defensores públicos federales de Routh sirvieron como abogados de apoyo y estuvieron presentes durante el juicio.

Routh ya tenía múltiples condenas previas por delitos graves, incluyendo posesión de bienes robados, y una constante presencia en línea que demostraba su desdén por Trump. En un libro autoeditado, alentó a Irán a asesinarlo, y en un momento escribió que, como votante de Trump, debe asumir parte de la culpa por haberlo elegido.