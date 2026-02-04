logo pulso
Día de San Valentín: 20 regalos románticos y económicos

Por El Universal

Febrero 04, 2026 01:46 p.m.
Día de San Valentín: 20 regalos románticos y económicos

El 14 de febrero está cada vez más cerca y muchas personas aún no deciden qué regalar en el Día del Amor y la Amistad.
Conforme se aproxima la fecha, aumentan las búsquedas de regalos rápidos, ideas económicas y opciones que se adapten al tipo de vínculo que se desea celebrar.
Esta fecha no se limita únicamente a las parejas. El Día del Amor y la Amistad también reconoce a amigos, personas cercanas y relaciones significativas que forman parte de la vida cotidiana. Por ello, elegir un regalo implica pensar a quién va dirigido, qué mensaje se quiere transmitir y cómo se entregará.
Tener ideas claras ayuda a evitar compras impulsivas de último momento; por lo que a continuación, te dejamos 20 ideas de regalos para este 14 de febrero, pensadas tanto para pareja como para amigos.
- Carta escrita a mano
Una carta permite expresar sentimientos con mayor profundidad que un mensaje digital. Puede incluir recuerdos, pensamientos actuales o planes a futuro.
- Fotografía impresa con marco
Elegir una imagen compartida y colocarla en un marco convierte un archivo digital en un recuerdo físico y duradero.
- Pulsera o collar
Un accesorio que puede usarse a diario y asociarse con la persona que lo regaló, reforzando el vínculo emocional.
- Álbum con recuerdos compartidos
Reúne fotografías, notas, boletos y fechas importantes relacionadas con momentos vividos en pareja.
- Caja con mensajes escritos
Contiene textos breves que pueden leerse en distintos momentos, cada uno con un significado especial.
- Taza con fecha o frase
Un objeto funcional personalizable con una fecha importante o una frase representativa de la relación.
- Cena casera a la luz de las velas
Preparar comida en casa es una de las ideas románticas más económicas y permite compartir tiempo de calidad.
- Planta para casa o escritorio
Un regalo simbólico cuyo cuidado y crecimiento se asocia con el paso del tiempo y la constancia.
- Lista de canciones personalizada
Una playlist digital que reúne canciones relacionadas con experiencias y etapas compartidas.
- Vale de experiencias
Pequeños vales con promesas como una caminata juntos, una tarde de películas o un desayuno especial.
- Libreta o cuaderno
Útil para escribir notas, organizar ideas o apoyar actividades escolares y laborales.
- Taza temática
Este regalo puede reflejar gustos, intereses o referencias compartidas que hacen el detalle aún más especial.
- Dulces o chocolates
Un clásico del 14 de febrero, ideal para consumo inmediato o para guardar.
- Pulsera de amistad
Este accesorio puede usarse todos los días como recordatorio de esa conexión especial.
- Sticker pack
Un detalle divertido y económico para personalizar libretas, computadoras o el celular con imágenes y frases que recuerdan la amistad todos los días.
- Calcetines con diseño
Un detalle pequeño, pero con personalidad: cómodos, útiles y perfectos para llevar un toque especial todos los días, recordando a quien los regaló en cada paso.
- Llavero
Este detalle puede personalizarse con iniciales, fechas o símbolos que recuerden el vínculo cada vez que se usan las llaves.
- Tarjeta con mensaje escrito
Es un detalle simple pero poderoso, ya que unas cuantas palabras bastan para expresar agradecimiento, cariño y fortalecer la amistad en el Día de la Amistad.
- Vela pequeña
Este es un detalle sencillo que crea ambiente al instante. Ideal para espacios personales, momentos de calma o para darle un toque especial a cualquier rincón del hogar.
- Snack o botana empaquetada
Un antojo dulce o salado siempre suma puntos. Además es fácil de regalar, perfecto para disfrutar al momento o guardar como un pequeño gusto que recuerde el detalle.

