Condenan a exministro surcoreano

Por AP

Febrero 13, 2026 03:00 a.m.
Seúl, Corea del Sur.- El exministro del Interior de Corea del Sur fue condenado a siete años de prisión el jueves por ayudar al entonces presidente Yoon Suk Yeol en su breve declaración de ley marcial en 2024.

Lee, quien encabezaba el Ministerio del Interior y Seguridad, fue declarado culpable de colaborar para ejecutar la declaración y de transmitir las órdenes de Yoon a los jefes de la policía y de bomberos para que cortaran el agua y la electricidad a medios de comunicación críticos con sus políticas. Las instrucciones no se llevaron a cabo, ya que la ley marcial se levantó rápidamente.

Lee se negó a haber recibido o emitidas instrucciones para cortar los suministros a los medios, y cuestionó el testimonio de otros funcionarios, incluido el excomisionado de la Agencia Nacional de Bomberos, el general Heo Seok-gon, quien afirmó que Lee transmitía esas órdenes por teléfono. Lee también negó haber conspirado o planificado la declaración de la ley marcial.

El juez Ryu Kyung-jin indicó que el testimonio de otros funcionarios, las imágenes de cámaras de seguridad y otras pruebas mostraban claramente que Lee intentó cumplir las órdenes de Yoon y que era indiscutible que Lee utilizó un papel importante en la aplicación de la ley marcial.

