Condenan a J&J a pagar 18.8 mdd por causar cáncer con talco; apelará

CIUDAD DE MÉXICO, julio 19 (EL UNIVERSAL).- Un jurado de California condenó el martes a Johnson & Johnson a pagar 18.8 millones de dólares a un hombre que afirmó en una demanda que desarrolló cáncer debido a la exposición a su talco para bebés. J&J dijo que apelará la decisión, informó el medio Axios.

Emory Hernández Valadez, de 24 años y enfermo de cáncer en California, alegó en una demanda presentada el año pasado ante un tribunal estatal de Oakland que había desarrollado un mesotelioma en el tejido que rodea el corazón por haber estado expuesto al producto de J&J cuando era niño.

El jurado dictaminó que el Sr. Hernández tenía derecho a una indemnización por daños y perjuicios para compensarle por sus gastos médicos y el dolor y sufrimiento padecidos, pero se negó a conceder una indemnización punitiva contra la empresa.

Sin embargo, Hernández no puede ser indemnizado tampoco por daños y perjuicios debido a que el procedimiento de quiebra impide tales pagos en casos relacionados con el talco de J&J, que según los acusadores causó cáncer debido a la contaminación con el conocido cancerígeno asbesto (amianto), una afirmación que la empresa niega.

El vicepresidente de litigios de J&J, Erik Haas, dijo en una declaración enviada por correo electrónico el martes por la noche que el veredicto era "irreconciliable con las décadas de evaluaciones científicas independientes que confirman que Johnson's Baby Powder es seguro, no contiene asbesto y no causa cáncer".

La decisión se da a conocer en momentos en que la empresa trata de resolver miles de casos similares relacionados con sus productos a base de talco en un tribunal de quiebras estadounidense.

En sus alegatos finales ante el jurado, el pasado 10 de julio, los abogados de J&J afirmaron que no había pruebas que relacionaran el mesotelioma del Sr. Hernández con el asbesto ni que demostraran que el Sr. Hernández hubiera estado expuesto al talco contaminado.

Durante el alegato final, los abogados de Hernández acusaron a J&J de encubrir de forma "despreciable" la contaminación por amianto durante décadas, según el medio australiano ABC.

La madre de Hernández, Anna Camacho, declaró ante el jurado que utilizó grandes cantidades de talco de J&J con su hijo cuando era un bebé y durante su infancia.

En abril, LTL Management, filial de J&J, se declaró en quiebra en Trenton (Nueva Jersey) y propuso pagar 8 mil 900 millones de dólares para resolver más de 38 mil demandas de gente que asegura que el talco de bebés y otros productos de J&J con amianto les provocaron cáncer.

La declaración de quiebra de LTL Management ha sido cuestionada por los demandantes, que alegan que fue un intento de mala fe de proteger a la empresa de los litigios.