Condenan en EEUU mecánico que quiso dañar avión comercial a punto de despegar

Un mecánico que trabajaba para la aerolínea American Airlines fue sentenciado a más de tres años de prisión por querer destruir en 2019 un avión que iba a despegar del Aeropuerto Internacional de Miami con 150 pasajeros a bordo y debió mantenerse en tierra, informó este miércoles la Fiscalía.



El californiano Abdul-Majeed Marouf Ahmed Alani, de 60 años, fue sentenciado por la jueza de distrito Marcia G. Cooke a tres años y un mes de cárcel.



Previamente, el mecánico se había declarado culpable del cargo federal de "intento de destrucción de un avión", precisó la Fiscalía del Distrito Sur de Florida en un comunicado.



Detalló que en julio de 2019, Alani, que para entonces era empleado de la aerolínea American Airlines en el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA), manipuló el Módulo de Datos Aéreos (ADM) de un avión que iba a salir rumbo a Nassau, en las Islas Bahamas.



Cuando la aeronave se disponía a despegar, la tripulación de vuelo aumentó la potencia de los motores y se presentó un error de lectura en el sistema de navegación, por lo que abortaron el despegue.



Según el expediente judicial, Alani, quien nació en Irak, "había insertado una sustancia de espuma en dicho sistema y utilizó un pegamento para mantener la sustancia en su lugar".



Tras ser arrestado, Alani admitió haber alterado parte del sistema de navegación con el fin de aumentar sus honorarios con horas extras.



En esa ocasión señaló que sus finanzas se estaban resintiendo debido a un largo conflicto entre la compañía y los sindicatos.



El mecánico dijo que su intención no era ocasionar "daños al avión o sus pasajeros" sino "causar un retraso o una cancelación del vuelo" para, de esa manera, tener que trabajar horas adicionales y contrarrestar lo que dejó de ganar por el conflicto laboral.



La fiscalía había señalado que el acusado tenía un hermano en Irak presuntamente vinculado al grupo yihadista Estado Islámico (EI), no obstante en el proceso no se le imputaron cargos por terrorismo.



Su abogado defensor señaló que su única motivación fue tratar de proveer a su familia.