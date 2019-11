Condenan por primera vez a policía por agresiones a Chalecos Amarillos

El tribunal correccional de París condenó a tres meses de prisión a un policía por ejercer "violencia voluntaria" y herir a un manifestante de los Chalecos Amarillos durante la manifestación del Día del Trabajo en esta capital, informó el diario local Le Monde.

Durante el juicio se presentó como evidencia un video de la agencia independiente Line Press en el que es posible observar al policía tomar un trozo de ladrillo y lanzarlo contra los manifestantes en la calle 13 de la urbe, por lo que el tribunal decidió condenarlo y multarlo con 45 mil euros.

El policía, de 44 años, recibió la condena por "violencia voluntaria de parte de personal con autoridad pública", después de asegurar que su jefe había recibido el golpe de una piedra que rompió su visor, por lo que el oficial se sintió amenazado por parte de los manifestantes.

De igual manera, aseguró que lanzó el proyectil a una zona segura en la que no se encontraba ninguna persona y que no tenía ninguna intención de lastimar a nadie. El video no muestra dónde cayó el pedazo de baldosa, informó Le Figaro.

En enero, un manifestante que lanzó también un ladrillo contra las fuerzas del orden fue condenado a ocho meses de prisión sin que se detectara el daño de ningún oficial.

A la audiencia en la que se juzgó al policía no se presentó ninguno de los integrantes del movimiento. Algunos han declarado frente a los medios que no están interesados en asistir a los procedimientos, aunque celebraron que el primer policía fuera condenado por estos actos.

El movimiento de los Chalecos Amarillos cumplió un año este mes y las manifestaciones no han cesado. El 17 de noviembre de 2018 el gobierno reconoció que al menos 287 mil personas se manifestaron en contra de las medidas gubernamentales que afectaban a los obreros franceses.

El sábado los manifestantes salieron de nuevo a las calles. Las protestas volvieron a generar disturbios y enfrentamientos con las fuerzas del orden. Quienes se manifiestan han denunciado en diversas ocasiones las lesiones provocadas por las balas de goma y los gases lacrimógenos lanzados contra ellos.