Condicionan EU e Irán el diálogo

Dubái, EAU.- Con el alto el fuego en Irán aún dependiendo de un hilo, el vicepresidente estadounidense JD Vance se dirigió el viernes a Pakistán para sostener conversaciones de alto nivel con funcionarios iraníes, mientras que Israel y Hezbolá intercambiaban disparos y Teherán mantenía su control sobre el estrecho de Ormuz.

Aún quedan muchos asuntos que podrían descarrilar la tregua, así como las negociaciones para un acuerdo más amplio que ponga fin a los combates.

La agencia noticiosa semioficial Tasnim, cercana a la Guardia Revolucionaria de Irán, afirmó que las conversaciones —previstas para este sábado— no se llevarán a cabo a menos que Israel ponga fin a sus ataques en Líbano. Y el presidente estadounidense Donald Trump dijo en su plataforma de redes sociales que Irán no tiene influencia excepto restringir el tráfico de barcos en el estrecho, por donde antes del conflicto pasaba el 20% de todo el petróleo que se comercializa a nivel mundial.

En tanto, Kuwait dijo que fue blanco de siete ataques con drones desde el jueves, de los que culpó a Irán y sus milicias aliadas en la región.

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Aun así parecían avanzar los preparativos para las conversaciones entre Irán y Estados Unidos, ya que Vance abordó el avión Air Force Two para el largo vuelo a Islamabad.

Antes de su partida, Vance dijo que cree que la negociación con Irán será "positiva". Pero agregó que "si van a intentar jugar con nosotros, entonces van a descubrir que el equipo negociador no es tan receptivo".

El cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán ha provocado un pronunciado aumento en los precios del petróleo y una caída en los mercados.

"Los iraníes no parecen darse cuenta de que no tienen cartas, aparte de una extorsión a corto plazo del mundo mediante el uso de vías fluviales internacionales", publicó Trump. "La única razón por la que están vivos hoy es para negociar".