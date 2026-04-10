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RANIA ¡HERMOSA PRINCESA!

TARDE DE INTENSA ALEGRÍA

Por Maru Bustos PULSO

Abril 10, 2026 03:00 a.m.
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Rania Díaz Torrescano cumplió cinco años y festejó con una estupenda celebración de "Princesas" entre primos y amigos.

Sus papás: René Díaz Ruiz y María Eugenia Torrescano Anaya organizaron la fiesta, por lo que sorprendieron a su hija e invitados con una serie de detalles y atractivos.

La pequeña eligió como temática a las "Princesas" de Walt Disney, por lo que lució vestida muy acorde.

Así, los niños que llegaron al festejo disfrutaron de una tarde de gran diversión.

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En una atmósfera multicolor, jugaron, corrieron, saltaron, gritaron y lanzaron porras a su gran amiga.

En sus rostros reflejaron ¡gran felicidad!

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