¿Punch mexicano? Zoológico de Guadalajara presenta a "Yuji"

CIUDAD DE MÉXICO, abril 10 (EL UNIVERSAL).- La historia similar de "

", el

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que fue rechazado por su manada y se volviósociales por la forma en que se refugia en un chimpancé de peluche. Ahora, en México se volvió tendencia un caso similar en elSe trata de "", un mono de apenas 38 días de nacido que fue presentado por el personal del Zoológico que está a cargo de su cuidado, pues fuey está en proceso para ser incorporado a su manada.Por medio de, lasde "" compartieron la historia del mono bebé que, al igual que "", ha encontrado refugio en unEn esta etapa, sudepende de unacon suplementos especiales y vitaminas que son clave para su desarrollo, asimismo mencionan que actualmente está realizando. "" pertenece a la especie de primates conocida como mono patas, por sus largas patas y cuerpo delgado.En losdel video que ya tiene más de, los usuarios destacaron el aspecto del tierno bebé mono y bromearon con