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¿Punch mexicano? Zoológico de Guadalajara presenta a "Yuji"

El mono patas Yuji fue rechazado por su madre y está en proceso de integración.

Por El Universal

Abril 10, 2026 04:28 p.m.
A
¿Punch mexicano? Zoológico de Guadalajara presenta a Yuji

CIUDAD DE MÉXICO, abril 10 (EL UNIVERSAL).- La historia similar de "

Punch
", el mono japonés

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que fue rechazado por su manada y se volvió viral en redes sociales por la forma en que se refugia en un chimpancé de peluche. Ahora, en México se volvió tendencia un caso similar en el Zoológico de Guadalajara.
Se trata de "Yuji", un mono de apenas 38 días de nacido que fue presentado por el personal del Zoológico que está a cargo de su cuidado, pues fue rechazado por su madre y está en proceso para ser incorporado a su manada.
Por medio de TikTok, las cuidadoras de "Yuji" compartieron la historia del mono bebé que, al igual que "Punch", ha encontrado refugio en un peluche de apego.
En esta etapa, su alimentación depende de una fórmula de bebé con suplementos especiales y vitaminas que son clave para su desarrollo, asimismo mencionan que actualmente está realizando cuatro tomas al día. "Yuji" pertenece a la especie de primates conocida como mono patas, por sus largas patas y cuerpo delgado.
En los comentarios del video que ya tiene más de 600 mil reproducciones, los usuarios destacaron el aspecto del tierno bebé mono y bromearon con cambiarle el nombre.

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