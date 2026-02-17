Conductor guatemalteco provoca choque mortal en Savannah

SAVANNAH, Georgia, EE.UU. (AP) — Un conductor guatemalteco que trataba de evadir un control vehicular de agentes federales de inmigración en Georgia chocó contra otro vehículo, causando la muerte de una maestra que se dirigía al trabajo, informaron las autoridades y funcionarios escolares.

Óscar Vásquez López, quien está acusado de causar el choque a las afueras de Savannah, permanecía encarcelado el martes por delitos que incluyen homicidio vehicular, conducción imprudente y conducir sin una licencia válida. López, de 38 años, se encuentra en Estados Unidos sin autorización legal, según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus iniciales en inglés).

Los agentes de inmigración buscaban a López para hacer cumplir una orden de deportación que emitió un juez de inmigración en 2024, indicó el martes la portavoz del ICE, Lindsay Williams, y precisó que López no tiene más antecedentes penales.

López se detuvo cuando los agentes del ICE activaron las sirenas para marcarle el auto a su vehículo, pero aceleró nuevamente cuando los agentes se acercaron a su auto, explicó Williams. López dio una vuelta en U y se pasó un semáforo en rojo antes de chocar, indicó el ICE en un comunicado de prensa.

Al preguntarle si los agentes del ICE persiguieron a López, Williams respondió: "¿Perseguirlo? No diría eso. Lo siguieron hasta que chocó".

Williams señaló que no sabía qué distancia recorrió López antes de chocar.

"Según los hallazgos preliminares, creemos que la persecución fue relativamente corta en duración y distancia", dijo la portavoz de la policía del condado de Chatham, Betsy Nolen, quien subrayó que la investigación continúa abierta.

Un video de una cámara de seguridad obtenido por WTOC-TV mostraba a una camioneta pickup roja que circulaba a gran velocidad frente a la Escuela Herman W. Hesse K-8 la mañana del lunes. En las imágenes se podía ver que un vehículo con luces intermitentes la seguía a unos cinco segundos de distancia a una velocidad similar, y otro vehículo con luces intermitentes pasó varios segundos después.

En un video desde el lugar del choque se podía ver que uno de los vehículos involucrados en el accidente era una camioneta pickup roja.

Maestra fallecida era conocida por su "amabilidad, paciencia y entusiasmo"

Funcionarios escolares del condado Savannah-Chatham identificaron a la mujer fallecida como Linda Davis, maestra de educación especial en la escuela.

Davis era muy querida por la comunidad escolar, afirmó la directora Alonna McMullen.

"Ella dedicó su carrera a garantizar que cada niño se sintiera apoyado, valorado y capaz de tener éxito", dijo McMullen en un comunicado de prensa. "Su amabilidad, paciencia y entusiasmo crearon un entorno acogedor para sus estudiantes e inspiraron a quienes la rodeaban".

El choque ocurrió a menos de un kilómetro (media milla) de la escuela. Aunque los estudiantes no tuvieron clases el lunes por el feriado del Día de los Presidentes, los maestros se presentaron a trabajar. Davis conducía hacia la escuela al momento del choque, informó la portavoz del sistema escolar, Sheila Blanco.

Funcionarios locales cuestionan la necesidad de la persecución del ICE

López permanecía encarcelado el martes. Está siendo representado por un defensor público del condado Chatham, dijo Don Plummer, portavoz del Consejo de Defensores Públicos de Georgia.

"Reconocemos la preocupación de la comunidad y extendemos nuestras condolencias a quienes resultaron perjudicados", dijo Plummer en un correo electrónico. "El señor López se presume inocente. Revisaremos las pruebas y las abordaremos donde corresponde: en el tribunal, no en la prensa".

Agentes federales de inmigración han enfrentado un mayor escrutinio por sus agresivas tácticas durante la ofensiva nacional del gobierno del presidente Trump contra la inmigración ilegal, especialmente desde que Renee Good y Alex Pretti fueron abatidos por agentes federales en Minneapolis.

Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, emitió un comunicado en el que culpó a "los políticos y los medios de comunicación por satanizar constantemente a los agentes del ICE y alentar a quienes están aquí ilegalmente a resistirse al arresto".

La policía del condado Chatham indicó en un comunicado que no estaba al tanto del operativo del ICE ni de la detención de tráfico antes del choque del lunes.

Chester Ellis, presidente de la Junta de Comisionados del condado Chatham, señaló que la policía del condado está limitada por una política que permite que se produzcan persecuciones vehiculares únicamente cuando los agentes creen que un sospechoso ha cometido o intenta cometer un delito grave violento. Destacó, sin embargo, que en el caso de que el ICE hubiera solicitado su ayuda, los agentes del condado habrían podido asistir para cortar la vía de escape del sospechoso sin una persecución que pusiera en peligro a otros conductores.

"Si ese hubiera sido el caso ayer, entonces la doctora Davis seguiría viva", dijo Ellis. "En lo personal, siento que la pérdida de una sola vida es demasiado, especialmente cuando se trata de una maestra tan apreciada".

El alcalde de Savannah, Van Johnson, también se preguntó si la muerte de Davis pudo haberse evitado.

"Siempre me han preocupado y me siguen preocupando mucho las actividades del ICE en las ciudades, particularmente cuando no están en coordinación o en comunicación", dijo Johnson, un expolicía.

Añadió: "¿Por qué se buscaba a esta persona? ¿tenía que terminar así?".