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Congo declara fin del brote de mpox tras dos años

La OMS levantó la emergencia sanitaria mundial en septiembre tras la disminución de casos.

Por AP

Abril 02, 2026 08:57 p.m.
A
Congo declara fin del brote de mpox tras dos años

CIUDAD DEL CABO, Sudáfrica (AP) — Congo declaró el fin de un brote de dos años de la enfermedad mpox el jueves, que según cálculos causó más de 2.200 muertes en el país.

Declaraciones oficiales sobre el fin del brote

El ministro de Salud Roger Kamba les manifestó a los periodistas que el gobierno había determinado que el brote había terminado y que ya no constituía una emergencia nacional.

Impacto y cifras del brote en Congo

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Congo, un vasto país de África central, fue el epicentro de un brote de la enfermedad viral infecciosa que se propagó a países vecinos en 2024 y llevó a la Organización Mundial de la Salud a declarar una emergencia sanitaria mundial. La OMS puso fin a la declaración de emergencia sanitaria mundial en septiembre.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África dijeron que hubo más de 161.000 casos sospechosos de mpox en Congo durante el brote entre 2024 y este año, y que alrededor de 37.000 de ellos se confirmaron mediante pruebas.

La institución africana indicó que hubo 2.286 muertes sospechosas, pero solo 127 se confirmaron mediante pruebas.

La mpox, también conocida como viruela del mono, fue identificada por primera vez por científicos en 1958, cuando se registraron brotes de una enfermedad "similar a la viruela" en monos. Hasta hace unos años, la mayoría de los casos humanos se observaban en personas de África central y occidental que habían tenido contacto cercano con animales infectados.

En 2022, se confirmó por primera vez que el virus se propagaba a través de las relaciones sexuales y desencadenó brotes en más de 70 países que no habían reportado mpox previamente.

Los síntomas más comunes de la mpox, según la OMS, son una erupción cutánea y fiebre, pero en ocasiones puede causar una enfermedad grave. La mayoría de las personas se recupera por completo.

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