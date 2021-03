Conmociona asesinato de jugadora de 'Call of Duty' en Brasil

En días recientes la comunidad gamer brasileña se vistió de luto cuando se dio a conocer el feminicidio de la jugadora profesional de Call of Duty Mobile, Ingrid "SOL" Oliveira Bueno da Silva quien tenía solo 19 años y fue encontrada muerta en Pirituba, Sao Paulo.

El mundo gamer cada vez atrae a más personas. No solo las ventas de juegos y consolas han registrado un alza en los últimos meses, tendencia que se vio favorecida por la pandemia, también hay más jugadores profesionales y espectadores de los eSports. Y, en ese círculo, las mujeres están destacando. Por eso es tan triste saber que existen casos como el de Ingrid "SOL" Oliveira quien fue asesinada por un jugador que conoció en línea.

Este no fue uno de esos casos en que no se logra encontrar al homicida. La joven fue hallada en la casa de Guilherme Alves Costa, conocido en el mundo gamer como "Flashlight" quien también es un jugador profesional de Call of Duty Mobile, y confesó ser el feminicida.

De acuerdo con medios de Brasil, SOL apenas comenzaba su carrera dentro de los eSports y se había unido al equipo Fantastic Brazil Impact.

La mujer conoció a "Flashlight" por medio de internet y, tras intercambiar algunas conversaciones cordiales por alrededor de un mes, aceptó su invitación para ir a su casa a jugar. No se imaginaba que no volvería a su hogar.

Sin remordimiento

Según el reporte de la policía brasileña el propio asesino fue quien se comunicó con ellos alrededor de 30 minutos después de cometer el crimen.

También confesó a los investigadores que ya tenía planeado todo desde hacía tiempo y les aseguró estar completamente sano mentalmente, simplemente era algo que quería hacer. "La maté porque quería".

Alves Costa no solo cometió el crimen sino que grabó un video del asesinato donde hacía apología del terrorismo y daba un discurso de odio hacia comunidades religiosas y las mujeres. Antes de ser arrestado, el asesino compartió el clip en varios chats grupales donde era un miembro activo, así como en la cuenta de Instagram de Gamerselite, un grupo de Call of Duty del cual formaba parte que, de inmediato borró el video y emitió un comunicado deslindánose de las acciones de Flashlight.

El hombre también envió a Lola Aronovich, catedrática feminista de la Universidade Federal do Ceará, un email que nombró como un "acto loable" e incluyó videos violentos y aseguró que pensaba cometer más crímenes en contra de mujeres.

"El asesino (de quien nunca había oído hablar) me envió un correo electrónico con el título ´un acto encomiable´, prometiendo nuevos atentados y con varios links a videos que no abriré ni compartiré. Lo siento por Sol, víctima de feminicidio. ¡Que estos misóginos dejen de amenazarnos y matarnos!", escribió la profesora en un tweet.

Por supuesto, los mensajes de apoyo hacia las mujeres en los deportes electrónicos empezaron a surgir. Por ejemplo, el equipo Jaguares Esports se unió a las condolencias por la muerte de Sol. De hecho, a pesar de que se dictaminó que Ingrid fue asesinada el 22 de febrero, las noticias sobre este incidente comenzaron a circular luego de Jaguares eSports enviara el pésame a través de Twitter.