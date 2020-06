Consulados en EU piden a mexicanos respetar toques de queda

Ante las protestas en Estados Unidos contra el racismo y por el asesinato de un afroestadunidense, las autoridades consulares de México alertaron a los connacionales que radican en ese país y les pidieron respetar los toque de queda que han sido declarados.

Después del homicidio que cometieron los policías el pasado 25 de mayo se han registrado movilizaciones en por lo menos 16 estados del vecino del país, por lo que se han decretado toques de queda y se ha movilizado a la Guardia Nacional.

Una de la ciudades donde se estableció la restricción es en San José, California, por lo cual la consul mexicana Alejandra Bologna,difundió un mensaje en sus redes sociales, en el que les pide a los mexicanos no exponerse.

"Atento aviso. Paisano, las autoridades en San José decretaron toque de queda de 8.30 PM a 5.00 AM durante 7 días a partir de hoy.Las personas que no respeten podrán ser sancionadas/arrestadas. No te expongas. Para atención consular Teléfono CIAM 5206237874 o (cuenta de Twitter) @EmbamexEUA", escribió Bologna.

Mientras que en la cuenta de la red social Twitter, de la Embajada de México en Estados Unidos, también alerta a los connacionales a respetar el toque de queda y por ello ha compartido los mensajes de los diversos consulados, entre ellos el de Washington, D.C.

"Aviso a la comunidad mexicana en Washington, D.C: las autoridades han decretado un toque de queda. Ello significa que las personas que estén fuera de casa desde hoy a las 11:00 PM y hasta las 6:00 AM del lunes 1 de junio, pueden ser sancionadas y/o detenidas".

"Se recomienda escuchar y seguir las indicaciones de las autoridades.Si su seguridad o integridad corren peligro llame al 911. Si requiere protección consular favor de comunicarse al 202 997-0560", escribió en sus redes sociales la sección Consular de la Embajada de México en Washington, D.C., que atiende a la comunidad mexicana en los estados de Maryland, Virginia y West Virginia.

Hasta el momento la Secretaría de Relaciones Exteriores no ha emitido algún comunicado sobre la situación de los connacionales en Estados Unidos ante la serie de protestas que se registran en aquel país.