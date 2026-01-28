Continúa escalada de drones rusos

KIEV, Ucrania.- Un intenso bombardeo de drones rusos en la ciudad sureña de Odesa, en Ucrania, mató al menos a tres personas e hirió a 23, incluidos dos niños y una embarazada, informó el martes a las autoridades, mientras el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy pidió que los esfuerzos de Estados Unidos para poner fin a la invasión de casi cuatro años de Rusia en su país avancen más rápido.

El ataque en Odesa implicó más de 50 drones, algunos de ellos modelos recientemente mejorados por Rusia para aumentar su alcance y poder de ataque, según las autoridades ucranianas. Los drones apuntaron a la red eléctrica, que Rusia ha bombardeado repetidamente durante el invierno más frío en años, y también impactaron en cinco bloques de apartamentos, dijeron los funcionarios.

Equipos de emergencia recuperaron los cuerpos de dos hombres, de 90 y 52 años, y de una mujer de entre los escombros, según las autoridades.

"La operación de rescate continuará hasta que se aclare qué ha sido de todas las personas que pueden estar bajo los escombros", afirmó Zelenskyy.

"Cada uno de estos ataques rusos socava la diplomacia, que aún está en marcha, y afecta, en particular, a los esfuerzos de los socios que están ayudando a poner fin a esta guerra", expresó.

El impulso diplomático por parte del gobierno de Trump para poner fin a la guerra ha progresado, según funcionarios, pero no ha logrado avances en el tema clave de qué sucederá con las tierras ucranianas ocupadas por Rusia y otros territorios que Moscú está demandando.

Los analistas dicen que el presidente ruso, Vladímir Putin, no tiene prisa por alcanzar un acuerdo, a pesar de las dificultades de su ejército en la línea de frente de aproximadamente 1.000 kilómetros. Cree que el tiempo está de su lado, que el apoyo occidental a Kiev se desvanecerá y que la resistencia de Ucrania eventualmente se quebrará bajo presión.

Para reponer sus fuerzas y mantener la presión sobre Kiev, Moscú ha ofrecido primas en efectivo, liberados convictos de prisión y atraídos extranjeros a su ejército.