Coordinadores de Morena se reúnen con Sheinbaum para analizar reforma electoral

Monreal, Adán Agusto y Pablo Gómez llegan a cónclave con Sheinbaum

Por El Universal

Enero 14, 2026 08:23 p.m.
A
Coordinadores de Morena se reúnen con Sheinbaum para analizar reforma electoral

CIUDAD DE MÉXICO, enero 14 (EL UNIVERSAL).- El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal; el vicecoordinador en el Senado, Ignacio Mier y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez arribaron a Palacio Nacional para el cónclave con la presidenta Claudia Sheinbaum donde se analizará la propuesta de reforma electoral.

Asimismo, arribó Pablo Gómez, titular de la Comisión Presidencial de la Reforma Electoral y Arturo Zaldívar, coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia.

El coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López arribó pasadas las 17 horas a Palacio Nacional abordo de una motocicleta.

El tabasqueño fue trasladado en una motocicleta y otras dos lo escoltaron hasta la puerta de Correo Mayor.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Fue el último en arribar al cónclave con la presidenta Claudia Sheinbaum donde se analizará la propuesta de reforma electoral.

Coordinadores de Morena se reúnen con Sheinbaum para analizar reforma electoral
Coordinadores de Morena se reúnen con Sheinbaum para analizar reforma electoral

Coordinadores de Morena se reúnen con Sheinbaum para analizar reforma electoral

SLP

El Universal

Monreal, Adán Agusto y Pablo Gómez llegan a cónclave con Sheinbaum

