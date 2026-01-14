Coordinadores de Morena se reúnen con Sheinbaum para analizar reforma electoral

CIUDAD DE MÉXICO, enero 14 (EL UNIVERSAL).- El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal; el vicecoordinador en el Senado, Ignacio Mier y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez arribaron a Palacio Nacional para el cónclave con la presidenta Claudia Sheinbaum donde se analizará la propuesta de reforma electoral.

Asimismo, arribó Pablo Gómez, titular de la Comisión Presidencial de la Reforma Electoral y Arturo Zaldívar, coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia.

El coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López arribó pasadas las 17 horas a Palacio Nacional abordo de una motocicleta.

El tabasqueño fue trasladado en una motocicleta y otras dos lo escoltaron hasta la puerta de Correo Mayor.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Fue el último en arribar al cónclave con la presidenta Claudia Sheinbaum donde se analizará la propuesta de reforma electoral.