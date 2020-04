Corea del Sur registra menor número de casos diarios desde final de febrero

Corea del Sur reportó hoy 27 nuevos casos de coronavirus detectados el jueves, el menor número desde el pasado 18 de febrero, la fecha en la que se identificó en este país el primer gran brote de contagio comunitario.



La nación asiática, que no ha cerrado fronteras ni limitado el movimiento de sus ciudadanos, se muestra de momento como un ejemplo de buena gestión a la hora de limitar la propagación del virus.



Además de que en los últimos cinco días el número de nuevos casos diarios no ha superado los 50, la ciudad de Daegu, epicentro del primer y peor brote que ha sufrido el país, no registró este jueves ni un solo caso por primera vez desde el 18 de febrero, fecha en la que se identificó el mencionado foco de contagio.



La provincia de Gyeongsang del Norte, que rodea Daegu y ha sido la segunda zona más afectada de Corea del Sur, solo registró ayer siete nuevos casos.



Daegu, situada a 230 kilómetros al sureste de Seúl, y Gyeongsang del Norte, concentran el 78 % de todos los casos de coronavirus del país.



El éxito cosechado hasta ahora en Corea del Sur, que pasó de ser el segundo país más afectado por el virus a aplanar su curva de contagios en solo tres semanas, reside en implementar un programa que combina testeo masivo de sospechosos de contagio, seguimiento exhaustivo de rastros de infección y hospitalización generalizada, incluso de las personas con casos leves.



Por otro lado, en la región capitalina, donde viven 26 millones de personas, más de la mitad de la población surcoreana, se identificaron el jueves la mayoría de nuevas infecciones diarias, 15 casos.



Las autoridades han establecido como prioridad limitar los contagios en esta región y los casos importados (el jueves hubo 5 nuevos).



Para evitar un rebrote, el Gobierno surcoreano ha prolongado además su campaña de distanciamiento social hasta el próximo 19 de abril y ha pedido a ciudadanos, negocios e instituciones que sigan cumpliendo con las normativas de manera estricta.



Esta semana, y con más de un mes de retraso, el año escolar ha arrancado ya para algunos cursos, aunque, al igual que se viene haciendo en todas las universidades del país, la enseñanza se está impartiendo enteramente online.



Con los 27 nuevos casos detectados el jueves, Corea del Sur suma 10.450 contagios de coronavirus, de los cuales solo 3.125, el 30 % del total, son activos, ya que 7.117 personas (el 68 %) se han curado ya.



Este país asiático suma 208 fallecidos a causa del coronavirus, lo que supone una tasa de letalidad del 2 %.