Corte da revés a Sarkozy

París, Fra.- El expresidente de Francia Nicolas Sarkozy, que fue condenado el jueves a un año de arresto domiciliario por financiamiento ilegal en la campaña para su fallida reelección en 2012, apelará el fallo.

La corte indicó que permitiría que el exmandatario cumpliera la sentencia en su casa con una pulsera electrónica que registre su ubicación.

El abogado de Sarkozy, Thierry Herzog, señaló que la sentencia era el máximo que podía enfrentar su cliente. Dijo que había hablado con Sarkozy, que le había pedido que recurriera.

Sarkozy, que ocupó la presidencia del país entre 2007 y 2012, ha negado enérgicamente cualquier irregularidad.

Sarkozy no estaba presente en la sala cuando la corte de París anunció su veredicto.

Sarkozy tuvo a su disposición más de 20 millones de euros por encima del techo de 22 millones que autoriza la ley, gracias a un sistema de facturas falsas a través de la empresa Bygmalion, que da nombre al caso, en una campaña para la reelección que perdió ante François Hollande.

La corte afirmó que Sarkozy "conocía" que el límite legal estaba en cuestión y "de forma voluntaria" no supervisó los gastos adicionales.

El expresidente francés, de 66 años, fue condenado el 1 de marzo por corrupción y tráfico de influencias en otro caso. Recibió una condena de un año de prisión y otros dos años en suspenso por ese proceso, pero está en libertad mientras se resuelve la apelación.

Durante el juicio, Sarkozy dijo a la corte que el dinero adicional no fue a su campaña sino que ayudó a enriquecer a otra gente. Negó cualquier "intento fraudulento" e insistió en que él no gestionaba el día a día de la campaña porque tenía un equipo para ello, y por lo tanto no se le podía responsabilizar por la suma gastada.

Además del expresidente había otras 13 personas acusadas, incluidos miembros de su partido conservador, los Republicanos, contables y responsables del grupo de comunicación encargado de organizar los mítines, Bygmalion. Todos fueron declarados culpables, con sentencias entre penas suspendidas de prisión y dos años de arresto domiciliaria con pulsera electrónica. Entre los cargos figuraban falsificación, fraude y complicidad en financiamiento ilegal.