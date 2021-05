Corte india exige al gobierno un plan para el oxígeno médico

Un importante tribunal indio ordenó el miércoles al gobierno, presionado para que imponga una estricta cuarentena y frene el devastador auge de los casos de coronavirus, que presente un plan para cubrir las necesidades de oxígeno en los hospitales de Nueva Delhi en un día.

La Corte Suprema decidió no sancionar de inmediato a funcionarios señalados por no resolver los problemas de suministro de oxígeno que han sufrido los sobrepasados hospitales en las últimas dos semanas.

"En definitiva, encarcelar o procesar a funcionarios por desacato no conseguirá oxígeno. Por favor, dígannos los pasos para resolver esto", dijo el juez Chandrachud durante la vista judicial.

La corte mantuvo la citación por desacato emitida al gobierno por una instancia inferior, el Alto Tribunal de Nueva Delhi, por desafiar su orden de que suministrara una cantidad adecuada de oxígeno a más de 40 hospitales de Nueva Delhi. Los funcionarios condenados afrontarían multas o penas de seis meses de prisión.

El país confirmó el miércoles 382.315 casos nuevos, lo que elevó el total a más de 20,6 millones desde el inicio de la pandemia. El Ministerio de Salud también reportó el miércoles 3.780 muertes en las 24 horas previas, para un total de 226.188 fallecidos. Los expertos creen que las cifras reales son más altas.

El Alto Tribunal de Nueva Delhi, que había citado a dos funcionarios del Ministerio del Interior a la vista del miércoles, dijo el día anterior que la dura realidad es que los hospitales están reduciendo el número de camas y piden a los pacientes que se vayan a otro sitio. La corte respondía a peticiones de varios hospitales y residencias afectados por los problemas de suministro de oxígeno.

"Ustedes pueden esconder la cabeza en la arena como un avestruz, nosotros no lo haremos. No vamos a aceptar un 'no' por respuesta", indicaron los jueces Vipin Sanghi y Rekha Palli.

Raghav Chaddha, vocero del Partido Aam Aadmi, que gobierna Nueva Delhi, dijo que los hospitales sólo estaban recibiendo el 40% de las 700 toneladas métricas (772 toneladas estadounidenses) requeridas del gobierno federal, y el gobierno federal estaba organizando remesas adicionales para cubrir el déficit y habilitando nuevas plantas de oxígeno.

La ola de contagios que comenzó en abril ha llevado al límite a la sanidad india. La gente suplica en medios sociales y canales de noticias para conseguir botellas de oxígeno y camas de hospital.

En los crematorios se amontonan los cuerpos, y los familiares esperan durante horas en los cementerios para los últimos ritos de las víctimas.

Rahul Gandhi, líder del partido opositor Congreso, dijo esta semana que "una cuarentena es ya la única opción, debido a la completa falta de estrategia del gobierno indio".

El gobierno del primer ministro, Narendra Modi, es reacio a imponer una cuarentena nacional por temor a las consecuencias económicas. Modi dijo el mes pasado que debería ser el último recurso, aunque casi una docena de estados han impuesto sus propias restricciones.