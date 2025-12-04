Corte Suprema de Estados Unidos respalda mapa legislativo en Texas

WASHINGTON (AP) — La Corte Suprema de Estados Unidos salió el jueves al rescate de los republicanos de Texas, permitiendo que las elecciones del próximo año se realicen de acuerdo con el plan de redistribución de distritos legislativos del estado, el cual es favorable al Partido Republicano y fue promovido por el presidente Donald Trump, a pesar de un fallo de un tribunal inferior que indicaba que el mapa probablemente discrimina por motivos de raza.

Los jueces actuaron ante una solicitud de emergencia de Texas para una decisión rápida, ya que el proceso de inscripción en los nuevos distritos ya ha comenzado, y hay elecciones primarias programadas para marzo.

La orden de la Corte Suprema suspende el fallo de 2-1 que bloquea el mapa, al menos hasta que el máximo tribunal emita una decisión final en el caso. El juez Samuel Alito había bloqueado temporalmente la orden mientras la corte completa consideraba la apelación de Texas.

Los jueces han bloqueado fallos anteriores de tribunales inferiores en casos de redistribución de distritos legislativos, más recientemente en Alabama y Luisiana, que se presentaron varios meses antes de las elecciones.

El mapa legislativo de Texas promulgado a mediados de año a instancias de Trump fue diseñado para dar a los republicanos cinco escaños adicionales en la Cámara de Representantes.

El intento de preservar una escasa mayoría republicana en la Cámara de Representantes en las elecciones del próximo año desató una batalla nacional por la redistribución de distritos.