Covid-19 causa fallecimiento de empleado de Fiat Chrysler en Michigan

Un trabajador de Fiat Chrysler Automobiles en la planta de Auburn Hills, Michigan, perdió la vida después de resultar positivo en la prueba de coronavirus.

De acuerdo con dos fuentes familiarizadas con la situación, el empleado trabajaba en el área de soporte técnico y, después de confirmar su muerte por el virus, la firma tomó la decisión de enviar al resto de sus trabajadores a casa en cuarentena como medida preventiva.

Según información del periódico Detroit Free Press, el hombre era un empleado no sindicalizado de FCA, de aproximadamente 50 años de edad, que brindaba soporte para dinamómetros.

Los reportes salieron a la luz luego de que FCA confirmara el domingo que los empleados de su centro de tecnología podrían trabajar desde casa. El fabricante de automóviles publicó un comunicado en el que mencionó: "En combinación con un mayor trabajo remoto, hemos tomado la decisión de posponer el trabajo asociado con los laboratorios de prueba y la planta piloto desde el lunes 23 de marzo".

La compañía fue cuestionada por el caso de su empleado, a lo que respondieron: "tenemos casos de Covid-19 registrados dentro de nuestra empresa, sin embargo, por respeto a la privacidad de los empleados, no proporcionaremos mayor información".

FCA también está suspendiendo operaciones en sus plantas alrededor del mundo, incluyendo América del Norte, debido a la presión de su fuerza laboral y sindicatos. Fiat Chrysler Automobiles agregó que ha implementado nuevos programas de limpieza y protocolos de distanciamiento social en todas sus instalaciones, siguiendo las recomendaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention).

La marca confirmó casos de coronavirus previamente en su planta de ensamblaje de Sterling Heights, en Michigan, además de la planta de transmisión de Kokomo en Indiana. También hay un caso potencial de un subcontratista en el sitio de construcción de su nueva planta de ensamblaje en Detroit.

Actualmente, el estado de Michigan ha reportado mil 35 casos confirmados de Covid-19, 9 muertes, y se espera que las autoridades emitan una orden de cuarentena obligatoria más tarde en el día.