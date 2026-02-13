logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡BUEN VIAJE!

Fotogalería

¡BUEN VIAJE!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Crece disputa en el Canal de Panamá

Por AP

Febrero 13, 2026 03:00 a.m.
A
Crece disputa en el Canal de Panamá

Hong Kong.- La empresa CK Hutchison Holdings, con sede en Hong Kong, advirtió el jueves que emprenderá acciones jurídicas contra un grupo danés de logística y puertos, después de que las autoridades panameñas designaron a este último para asumir temporalmente la operación de dos puertos cruciales en ambos extremos del Canal de Panamá, que hasta ahora estaban en manos del conglomerado hongkonés.

La Corte Suprema de Justicia de Panamá dictó a finales de enero que la concesión que tenía una filial de CK Hutchison para operar los dos puertos en el Canal de Panamá era inconstitucional. Una filial de la danesa AP Moller-Maersk operaría los puertos durante una fase de transición, informe antes a las autoridades panameñas, hasta que se pueda licitar una nueva concesión.

La saga en torno a los dos puertos panameños forma parte de una rivalidad más amplia entre Washington y Beijing, y el país centroamericano quedó en medio. Después de que el presidente estadounidense alegó el año pasado que China estaba "dirigiendo el Canal de Panamá", se tenía previsto que CK Hutchison vendiera los dos puertos a un consorcio que incluye a la firma de inversión estadounidense BlackRock. Pero eso provocó una rápida intervención del gobierno chino.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Ejército de EE.UU. reporta muerte de infante de Marina en Caribe
Ejército de EE.UU. reporta muerte de infante de Marina en Caribe

Ejército de EE.UU. reporta muerte de infante de Marina en Caribe

SLP

AP

Dos buques de la Marina de Estados Unidos colisionaron durante reabastecimiento, con dos heridos leves.

José Rubén Zamora logra arresto domiciliario tras años preso en Guatemala
José Rubén Zamora logra arresto domiciliario tras años preso en Guatemala

José Rubén Zamora logra arresto domiciliario tras años preso en Guatemala

SLP

AP

La medida judicial se dictó en medio de procesos legales que incluyen tres causas impulsadas por la fiscalía guatemalteca.

Jueza desestima caso de deportación contra jardinero mexicano en California
Jueza desestima caso de deportación contra jardinero mexicano en California

Jueza desestima caso de deportación contra jardinero mexicano en California

SLP

AP

El Departamento de Seguridad Nacional apelará la decisión judicial que favorece a Barranco.

Arrestan a supervisor de DEA en República Dominicana
Arrestan a supervisor de DEA en República Dominicana

Arrestan a supervisor de DEA en República Dominicana

SLP

AP

La embajada de EE.UU. cerró la oficina de la DEA en República Dominicana por investigación interna.