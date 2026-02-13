Crece disputa en el Canal de Panamá

Hong Kong.- La empresa CK Hutchison Holdings, con sede en Hong Kong, advirtió el jueves que emprenderá acciones jurídicas contra un grupo danés de logística y puertos, después de que las autoridades panameñas designaron a este último para asumir temporalmente la operación de dos puertos cruciales en ambos extremos del Canal de Panamá, que hasta ahora estaban en manos del conglomerado hongkonés.

La Corte Suprema de Justicia de Panamá dictó a finales de enero que la concesión que tenía una filial de CK Hutchison para operar los dos puertos en el Canal de Panamá era inconstitucional. Una filial de la danesa AP Moller-Maersk operaría los puertos durante una fase de transición, informe antes a las autoridades panameñas, hasta que se pueda licitar una nueva concesión.

La saga en torno a los dos puertos panameños forma parte de una rivalidad más amplia entre Washington y Beijing, y el país centroamericano quedó en medio. Después de que el presidente estadounidense alegó el año pasado que China estaba "dirigiendo el Canal de Panamá", se tenía previsto que CK Hutchison vendiera los dos puertos a un consorcio que incluye a la firma de inversión estadounidense BlackRock. Pero eso provocó una rápida intervención del gobierno chino.