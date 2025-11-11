Crece la tensión entre EU y Venezuela

NUEVA YORK, EU (ANSA/EL UNIVERSAL).- Crece la tensión entre Estados Unidos y Venezuela: Caracas se prepara para afrontar el riesgo de una posible invasión terrestre estadounidense, de la cual se viene hablando en el seno del gobierno de Donald Trump, para enfrentar el narcotráfico.

El régimen de Nicolás Maduro ordenó este martes un despliegue militar a gran escala en Venezuela, en lo que denominó la "fase superior" del "Plan Independencia 200", una maniobra que abarca operaciones por tierra, mar y aire.

La medida fue anunciada por el Ministerio de Defensa venezolano a través de un comunicado firmado por el general en jefe, Vladímir Padrino López, en el que se instruye la "optimización del comando, control y comunicaciones" de las fuerzas armadas.

Según el texto, el operativo, vigente desde hoy y hasta el miércoles 12, forma parte de las "formas de lucha armada y no armada para la defensa integral de la nación".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Esta se trata de una movilización militar sin precedentes recientes, que incluye unidades del Ejército, la Aviación, la Armada, la Guardia Nacional y la Milicia Bolivariana, además de los llamados Órganos de Dirección para la Defensa Integral (ODDI), estructuras político-militares que operan en todos los estados y municipios del país.

El comunicado del régimen asegura que el despliegue tiene como finalidad "enfrentar las amenazas imperiales", en referencia directa a Estados Unidos. La administración de Donald Trump mantiene en el Caribe un operativo militar contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico, que Caracas califica de "agresión colonial".

Las fuerzas estadounidenses han atacado al menos 20 embarcaciones en aguas internacionales desde principios de septiembre, causando la muerte de al menos 76 personas, según cifras de Estados Unidos. Sin embargo, Estados Unidos aún no ha presentado pruebas de que las embarcaciones se utilizaran para el contrabando de drogas o representaran una amenaza para el país.

Estados Unidos también ha ordenado el despliegue del grupo de ataque del portaaviones USS Gerald R. Ford en América Latina, ha estacionado aviones de combate furtivos F-35 en Puerto Rico y tiene seis buques de la Armada en el Caribe, como parte de lo que denomina esfuerzos contra el narcotráfico.

Ante este despliegue, medios internacionales, basados en documentos y fuentes confidenciales, aseguran, por otro lado, que Maduro está preparando al país para resistir mediante la guerra de guerrillas, con el objetivo de crear caos.

Los expertos afirman que esto demuestra la debilidad de las fuerzas armadas venezolanas, lastradas por la falta de financiación y de personal, y equipadas con armamento obsoleto.

La semana pasada, el Senado estadounidense, bajo control republicano, le dio una mano a Donald Trump y su política sobre Venezuela: Por 51 votos contra 49 ha rechazado una resolución bipartidista que habría prohibido a la Casa Blanca emprender cualquier tipo de acción militar en territorio venezolano sin el visto bueno del Congreso, la institución responsable de las declaraciones de guerra.

La votación se celebró un día después de que representantes de la Administración admitieran a un grupo de prominentes senadores y congresistas que el Gobierno carece, hoy por hoy, de justificación legal para atacar objetivos dentro de Venezuela.

Numerosos analistas y expertos, e incluso algunos legisladores, consideran ilegal la campaña que ya ha matado a más de 70 personas desde el 2 de septiembre. La consideran ilegal, entre otras razones, porque no cuenta con la autorización del Congreso.

Según la cadena de televisión CNN, el Gobierno sigue buscando un argumento legal que le autorice a atacar objetivos terrestres en Venezuela si así lo desea, sin necesidad de pasar por el Congreso.

Trump acusa al presidente venezolano de ser uno de los cabecillas del Cártel de los Soles, y ha doblado la recompensa que ofrece por su captura a 50 millones de dólares. Es posible que la Casa Blanca, que alega que se encuentra en un "conflicto armado no internacional" contra los carteles de la droga, intente recurrir a esa supuesta vinculación para justificar algún tipo de medida, según apuntan expertos.