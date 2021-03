Crecen pérdidas por buque atascado en Canal de Suez

ISMAILÍA, Egipto.- Dragas, remolcadores e incluso una retroexcavadora intentaron en vano el jueves liberar un gigantesco buque de carga atascado en el Canal de Suez mientras más de 150 naves estaban a la espera de atravesar la vía crucial y aumentaban las pérdidas del sector naviero. El Ever Given, un buque del tamaño de un rascacielos que transporta carga entre Asia y Europa, encalló el martes en la estrecha vía artificial que separa el África continental de la península de Sinaí. Aún con la ayuda de las mareas, las autoridades no han podido desplazar al buque de bandera panameña y buscan maneras novedosas de liberarlo.

La empresa japonesa dueña del buque ha presentado disculpas por escrito.

"Estamos resueltos a seguir esforzándonos para resolver esta situación lo antes posible", dijo Shoei Kisen Kaisha Ltd. "Ofrecemos disculpas a todas las partes afectadas por el incidente, incluidos los buques que navegan o planean navegar por el Canal de Suez". Al reanudarse las tareas el jueves al amanecer, un funcionario de la autoridad egipcia del canal dijo que esperaban evitar tener que descargar los contenedores del buque, ya que ello tomaría varios días y extendería el cierre. Hasta ahora las dragas han tratado de remover el limo en torno a la gran nave. Los remolcadores la tironeaban para tratar de ganar impulso.

Desde la orilla, una retroexcavadora removía la arena en la que estaría hundida la proa. Sin embargo, fotos satelitales tomadas por Planet Labs Inc. y analizadas por The Associated Press revelaron que el buque seguía atascado.