Cruce de Rafah, todo un desafío

Jan Yunis, Franja de Gaza.- Cuando el cruce fronterizo de Rafah entre Gaza y Egipto finalmente se reabrió esta semana, los funcionarios palestinos lo proclamaron como una "ventana de esperanza" después de dos años de guerra, mientras un frágil acuerdo de alto al fuego avanza.

Pero esa esperanza se ha visto obstaculizada por desacuerdos sobre quién debería permitirse pasar, retrasos de varias horas y reportes de viajeros palestinos que afirman haber sido interrogados por soldados israelíes.

Mucho menos personas de las esperadas han cruzado en ambas direcciones. Las restricciones negociadas por funcionarios israelíes, egipcios, palestinos e internacionales significaban que solo 50 personas podrían regresar a Gaza cada día y 50 pacientes médicos, junto con dos acompañantes para cada uno, podrían salir.

Pero durante los primeros cuatro días solo 36 palestinos que requerían atención médica pudieron salir hacia Egipto, además de 62 acompañantes, según datos de las Naciones Unidas. Los funcionarios palestinos dicen que casi 20,000 personas en Gaza buscan salir para recibir atención médica que, según ellos, no está disponible en el territorio devastado.

En medio de la confusión en torno a la reapertura, se informó que el cruce de Rafah estuvo cerrado el viernes y el sábado.

Los funcionarios que negociaron la reapertura de Rafah fueron claros en que los primeros días serían un piloto. Si tuviera éxito, el número de personas que cruzarían podría aumentar.

Los desafíos surgieron rápidamente. El primer día, lunes, los funcionarios israelíes dijeron que 71 pacientes y acompañantes fueron aprobados para salir de Gaza, con 46 palestinos aprobados para entrar. Dentro de Gaza, sin embargo, los organizadores de la Organización Mundial de la Salud solo pudieron organizar el transporte para 12 personas ese día, por lo que otros pacientes se quedaron atrás, según una persona informada sobre las operaciones que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada a hablar con los medios.

Los problemas continuaron los siguientes días. Aun así, algunos palestinos dijeron estar agradecidos de haber realizado el viaje.

Mientras el regreso de Siham Omran a Gaza se extendía hasta temprano el jueves, se mantenía firme con pensamientos de sus hijos y esposo, a quienes no había visto en 20 meses.