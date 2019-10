Cruz Roja alerta de crisis humanitaria en campo de refugiados en Bosnia

SARAJEVO, Bosnia-Herzegovina (AP) — La Cruz Roja Internacional alertó el jueves sobre una inminente "catástrofe humanitaria" en un abarrotado campamento de migrantes improvisado en la frontera de Bosnia con Croacia, y pidió una reubicación urgente de sus ocupantes a un lugar más seguro.

El campamento de Vucjak, conocido como "La Jungla" por los inmigrantes que viven allí, no tiene agua corriente, electricidad, retretes ni carpas suficientes, según el comunicado de la organización. Actualmente viven allí 700 personas.

Además, la Cruz Roja dijo que hay gente en el campamento con fracturas desatendidas y que el 70% de la población sufre de sarna. El campamento tiene apenas 80 carpas y apenas cinco voluntarios de la Sociedad de la Cruz Roja bosnia.

"Le dicen a este lugar ´La Jungla´ porque todo es como una jungla, incluyendo como los animales", relató la voluntaria de la Cruz Roja Spomenka Celebic. "Hay gente que sufre de todo tipo de enfermedades, no sólo físicas sino también mentales. Hay gente que simplemente está tratando de sobrevivir".

Muchos migrantes se quejaron de las condiciones.

"No tenemos retretes, no tenemos baños, no tenemos agua. Nos dan agua sólo tres horas por cada 24 horas", contó un migrante de Afganistán que se identificó solamente como Husrat.

Las autoridades locales bosnias cortaron el suministro de agua al campamento para presionar al gobierno del país a que reubique a los migrantes.

Unos 23 mil migrantes han llegado a Bosnia en lo que va de año, y miles se quedaron atrapados en su frontera noroeste con Croacia, miembro de la Unión Europea, donde intentan entrar de forma ilegal en su viaje hacia estados más prósperos de la UE al norte y el oeste.

Los centro de recepción de migrantes en Bosnia están llenos, y miles de personas duermen en las calles o se instalan en casas desocupadas, indicó la Cruz Roja.