logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CASA XOLÓ

Fotogalería

CASA XOLÓ

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Cuatro muertos en choque múltiple en autopista I-25 de Colorado

Las autoridades investigan las causas del choque, destacando la visibilidad casi nula por polvo.

Por AP

Febrero 17, 2026 05:59 p.m.
A
Cuatro muertos en choque múltiple en autopista I-25 de Colorado

PUEBLO, Colorado, EE.UU. (AP) — Cuatro personas murieron el martes en choques en los que estuvieron involucrados más de 30 vehículos, incluidos seis camiones, en una autopista interestatal de Colorado, después de que el polvo levantado por el viento hiciera casi imposible ver, informaron las autoridades.

Colorado choque múltiple autopista I-25

Las nubes de polvo atravesaron la Interestatal 25, al sur de Pueblo, alrededor de las 10 de la mañana, indicó el mayor Brian Lyons, de la Policía Estatal de Colorado. Señaló que los conductores tenían "poca o ninguna visibilidad".

"La visibilidad era prácticamente nula", dijo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lyons informó que 29 personas fueron trasladadas al hospital con lesiones que iban de leves a graves. Agregó que hubo choques a ambos lados de la interestatal.

Investigación y factores del accidente

La causa de los choques, a unos 3,2 kilómetros (2 millas) al sur de Pueblo, aún se investiga. La falta de visibilidad se considerará como uno de los factores del accidente, pero también podrían haber intervenido otros, manifestó la agente Sherri Mendez, portavoz de la patrulla.

La mitad oriental de Colorado estaba siendo azotada por fuertes vientos el martes, que, combinados con el clima cálido y condiciones muy secas, también han elevado el riesgo de incendios forestales y provocado retrasos de vuelos en el aeropuerto de Denver.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Cuatro muertos en choque múltiple en autopista I-25 de Colorado
Cuatro muertos en choque múltiple en autopista I-25 de Colorado

Cuatro muertos en choque múltiple en autopista I-25 de Colorado

SLP

AP

Las autoridades investigan las causas del choque, destacando la visibilidad casi nula por polvo.

Mark Zuckerberg testifica en juicio histórico en Los Ángeles
Mark Zuckerberg testifica en juicio histórico en Los Ángeles

Mark Zuckerberg testifica en juicio histórico en Los Ángeles

SLP

EFE

La demandante acusa que Instagram y YouTube afectaron su salud mental desde la infancia.

Congreso peruano destituye al presidente interino José Jerí
Congreso peruano destituye al presidente interino José Jerí

Congreso peruano destituye al presidente interino José Jerí

SLP

AP

José Jerí fue destituido con 75 votos a favor tras revelarse reuniones no oficiales con empresarios chinos.

Costa Rica inicia campaña de vacunación contra sarampión
Costa Rica inicia campaña de vacunación contra sarampión

Costa Rica inicia campaña de vacunación contra sarampión

SLP

EFE

El Ministerio de Salud de Costa Rica impulsa vacunación para viajeros y población entre 20 y 39 años.