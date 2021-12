Cuba desestima declaraciones de EEUU sobre su rol en la trata de personas

LA HABANA, Cuba (EFE).- El Gobierno cubano desestimó este miércoles las declaraciones de Washington sobre su papel en la trata de personas, al asegurar que "no tienen vínculo con el desempeño de nuestro país".



"EE.UU. pretende justificar con mentiras las medidas de abuso y agresión contra la población cubana", escribió el canciller cubano, Bruno Rodríguez, en Twitter, donde respondió a las críticas de la administración del presidente de EE. UU., Joe Biden, a países que "no hacen lo suficiente para combatir el tráfico de personas".

Washington incluyó a Cuba dentro de esas naciones y anunció la víspera que no dará asistencia no humanitaria o no relacionada con el comercio durante el año fiscal 2022 y votará en contra de préstamos internacionales en esos rubros.

En un memorando dirigido al secretario de Estado, Antony Blinken, y difundido por la Casa Blanca, Biden anunció su determinación "con respecto a los esfuerzos de los gobiernos extranjeros en relación con la trata de personas".

La medida se mantendrá en vigor "hasta que dichos gobiernos cumplan con los estándares mínimos" de la Ley de Protección de Víctimas de Trata de EE. UU. "o hagan esfuerzos significativos para cumplir con los estándares mínimos".

Cuba ha rechazado en varias oportunidades las acusaciones del país vecino y asegura que tiene una política de "Tolerancia Cero" ante cualquier modalidad de trata de personas. Asegura además que mantiene un excelente desempeño en la prevención, el enfrentamiento y la protección a las víctimas.

EE. UU., en tanto, sostiene que el envío de médicos por Cuba a otros países es trata de personas porque los profesionales no son retribuidos suficientemente, pues el Estado retiene parte de esos ingresos.