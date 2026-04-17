Cuba, dispuesta a defenderse de EU

La Habana, Cuba.- El presidente cubano Miguel Díaz-Canel aseguró el jueves que Cuba no desea una agresión militar por parte de Estados Unidos, pero que está dispuesta a dar batalla si se presenta.

El mandatario encabezó una mitin de cientos de personas en conmemoración del 65 aniversario de la declaración del carácter socialista de la revolución cubana en momentos de máxima tensión con Washington y luego de que el titular de la Casa Blanca impusiera un cerco energético a la isla.

"El momento es sumamente desafiante y nos convoca otra vez, como en aquel 16 de abril de 1961, a estar listos para enfrentar serias amenazas, entre ellas la agresión militar. No la queremos, pero es nuestro deber prepararnos para evitarla y si fuere inevitable, ganarla", dijo el gobernante isleño.

Donald Trump insistió con su idea de intervenir en Cuba como lo hizo en enero en Venezuela –hasta entonces un aliado estratégico de la isla—, luego de aplicar en enero un cerco petrolero a la nación caribeña que ha tenido un fuerte impacto en la vida de los ciudadanos y la economía.

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Afirmó que su administración podría centrarse en Cuba una vez finalizada la guerra en Irán. "Quizás visitemos Cuba después de terminar con esto", afirmó. Describió a la isla como "nación fallida".

"Cuba no es un Estado fallido. Cuba es un Estado cercado. Cuba es un Estado enfrentado a una agresión multidimensional. Guerra económica, bloqueo recrudecido y bloqueo energético", dijo Díaz-Canel, orador principal de la manifestación.

"Cuba es un Estado amenazado que no se rinde. Y a pesar de todo, y gracias al socialismo, Cuba es un Estado que resiste... y no lo duden, un Estado que vencerá", agregó el mandatario.