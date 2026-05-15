Cuba registra otro apagón

La Habana, Cuba.- En uno de los mayores apagones de los últimos meses, la mitad de Cuba permanecía el jueves sin luz eléctrica luego de haber quedado desconectadas del Sistema Energético Nacional todas las provincias del oriente del país.

La caída, que ocurrió en la madrugada según informaron las autoridades, se produce en medio de una prolongada crisis energética agravada por el cerco petrolero impuesto por Estados Unidos presionando cambios políticos.

La estatal Unión Eléctrica indicó que luego del colapso, los circuitos se encuentran "en proceso de restablecimiento", pero se desconoce cuánto tardará en producirse la reconexión completa.

La última caída nacional del sistema energético, o sea un apagón masivo que afectó a todo el país, fue en marzo pasado.

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La víspera, el presidente Miguel Díaz-Canel calificó de "tensa" la situación energética luego de que se terminara el abastecimiento de petróleo traído por el buque ruso Anatoly Kolodkin a fines de marzo.

Los largos apagones están llegando a las 24 horas corridas en La Habana. En muchos barrios los vecinos golpearon sus cacerolas al caer la tarde del miércoles y prendieron fuego cestos de basura en señal de protesta, constató The Associated Press.

En la popular barriada de Lawton los residentes encendieron fuego en la noche del miércoles y madrugada del jueves con algunos pedazos de madera y asimismo cortaron una calle.

El contexto energético empeoró esta semana incluso en las afueras de La Habana, adonde ya se producían largos apagones.

La isla produce apenas un 40% del combustible que consume y necesita unos ocho buques como el petrolero ruso al mes, según las autoridades. El buque arribó a la isla el 31 de marzo con 730.000 barriles de crudo que en los días posteriores fue descargado y refinado, lo que redujo los apagones, constató AP.