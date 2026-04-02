Cubanos realizan caravana frente a embajada de Estados Unidos

LA HABANA (AP) — Cientos de cubanos realizaron el jueves una caravana en motos, triciclos y bicicletas que pasó frente a la embajada de Estados Unidos en La Habana en protesta por las sanciones de Washington a la isla.

Protesta frente a la embajada de Estados Unidos

Con banderas cubanas, carteles en defensa de la soberanía de la nación caribeña y en contra del embargo y el cerco petrolero, los participantes arrancaron con la presencia del presidente Miguel Díaz-Canel y miembros de su gobierno.

La manifestación denominada "Parada Antiimperialista" fue convocada por la sección juvenil del Partido Comunista de Cuba.

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"Vinimos en bicicleta por esta situación que tiene el país en el contexto actual", dijo a The Associated Press Yeni López, de 33 años. "Vamos a estar siempre presentes".

Crisis energética y alternativas de movilidad en Cuba

Las motos, bicicletas y patinetas se han vuelto comunes en las calles de la isla luego de que Estados Unidos impusiera un cerco petrolero a la nación caribeña y ésta quedara prácticamente paralizada por la falta de combustible.

Muchos vuelos debieron ser cancelados y las aerolíneas que continúan operando suelen reabastecerse de combustible en México o República Dominicana.

Los triciclos eléctricos con pequeños remolques que hacen rutas antes destinadas a los autobuses han solucionado parcialmente los problemas de movilidad de la población.

Alentada por locutores con megáfonos, la columna de manifestantes pasó frente a la embajada de Estados Unidos al grito de "Cuba sí, bloqueo no" y "Nuestra soberanía no se negocia".

Algunos de los vehículos portaban carteles en los que se leía "El pueblo cubano vencerá" o tenían imágenes del comandante guerrillero Ernesto "Che" Guevara y del expresidente Fidel Castro, a quien los organizadores dedicaron la marcha.

Un tanquero ruso con 730.000 barriles de petróleo fue el primer buque con combustible en llegar a la isla esta semana luego de tres meses en los cuales se agudizó la crisis energética de los últimos cinco años, caracterizada por apagones y desabastecimiento.