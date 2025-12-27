D. Trump: Plan de paz necesita mi aprobación

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, avisó este viernes que el plan de paz de 20 puntos negociado con el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, para poner fin a la guerra de Rusia y Ucrania debe contar con su aprobación para salir adelante.

"(Zelenski) No tiene nada hasta que yo lo apruebe. Así que veremos qué tiene", afirmó el líder estadounidense en una conversación exclusiva con el portal Politico.

Está previsto que Trump reciba el domingo a Zelenski en su residencia privada de Mar-a-Lago, en Florida, donde el mandatario estadounidense pasa las vacaciones navideñas, con el objetivo de discutir el nuevo plan que están elaborando Kiev y Washington para detener la guerra.

El republicano expresó su confianza en que la reunión del fin de semana sea productiva. "Creo que le irá bien", dijo Trump, quien también señaló que el resultado podría ser positivo para el presidente ruso, Vladímir Putin, con quien espera hablar "pronto".

El plan de paz de 20 puntos, que según Zelenski está listo en un 90 % y que Moscú ha rechazado, incluye un pacto de no agresión con Rusia y garantías de seguridad estadounidenses para Ucrania similares a las de la OTAN.

En cuanto a la situación territorial, Kiev propone dos opciones: congelar la actual línea del frente o establecer una zona desmilitarizada en partes de la región de Donetsk que Ucrania todavía controla y que Rusia reclama. También sigue en disputa la gestión de la central nuclear de Zaporiyia, bajo control ruso.

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, abordó este viernes con varios de sus aliados europeos los esfuerzos diplomáticos necesarios para alcanzar la paz en Ucrania.

En sus redes sociales, Zelenski informó de conversaciones telefónicas con el canciller alemán, Friedrich Merz; con la primera ministra danesa, Mette Frederiksen; con el primer ministro estonio, Kristen Michal; y con el presidente de Finlandia, Alexander Stubb.

También conversó este viernes con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, y con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

"En los próximos días, hay mucho que se puede alcanzar tanto a nivel bilateral entre Ucrania y EU como con nuestros socios de la Coalición de Voluntarios", dijo el presidente y agregó que "ahora mismo, es Rusia la que está remoloneando e intentando perder tiempo en las negociaciones".

"Ucrania nunca ha sido y nunca será un obstáculo a la paz y seguiremos trabajando eficientemente para garantizar que todos los documentos necesarios están preparados lo antes posible", afirmó en relación a la propuesta de paz de 20 puntos que están elaborando de forma conjunta Kiev y Washington.