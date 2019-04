D. Trump reactiva tensión con México

Washington.- El presidente de EU, Donald Trump, reactivó este miércoles la tensión con México al amenazar de nuevo con cerrar la frontera y enviar allí a más soldados, después de un leve incidente militar y ante el avance por el país vecino de nuevos grupos de inmigrantes indocumentados.

Lo que enfureció esta vez a Trump fueron las informaciones de nuevas caravanas de indocumentados que atraviesan México con rumbo a Estados Unidos, sumadas a un reciente artículo que reveló un leve incidente en la frontera entre soldados mexicanos y estadounidenses.

"Una caravana muy grande de más de 20.000 personas ha empezado a subir por México. Se ha reducido en tamaño por México, pero sigue llegando. México debe detener al resto o nos veremos obligados a cerrar esa sección de la frontera y llamar al Ejército", dijo Trump.

El mandatario de EU añadió que unos "soldados de México recientemente sacaron armas contra los efectivos de la Guardia Nacional estadounidense".

"¡Más vale que no vuelva a pasar! Estamos enviando ahora a soldados armados a la frontera".

Las amenazas de Trump no cambiaron la postura del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien en su rueda de prensa matutina insistió en que su país no caerá en "ninguna provocación" y subrayó: "No vamos a pelearnos con el Gobierno de EE.UU."

Y Donald Trump tardó poco en contradecirse: si en su tuit matutino denunció que "México no está haciendo ni de lejos lo suficiente para detener y deportar" a indocumentados, unas horas después afirmó en un discurso que el país vecino "está empezando a detener y devolver a su país" a esos inmigrantes.