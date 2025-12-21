Dan 17 años de prisión a expremier paquistaní

Islamabad, Pakistán.- Un tribunal paquistaní condenó y sentenció el sábado al ex primer ministro encarcelado Imran Khan y a su esposa Bushra Bibi a 17 años de prisión tras encontrarlos culpables de retener y vender regalos del Estado, informó funcionarios y su partido.

La pareja se declaró no culpable cuando fueron acusados el año pasado. Se les acusa de vender los regalos, incluyendo joyas del gobierno de Arabia Saudí, a precios muy por debajo de su valor de mercado cuando él estaba en el cargo.

Los fiscales dijeron que Khan y su esposa declararon el valor de los regalos en poco más de 10.000 dólares, muy por debajo de su valor de mercado real de 285.521 dólares, lo que les permitió comprar los artículos a un precio reducido.

Según la ley paquistaní, para que los funcionarios del gobierno y los políticos puedan conservar los regalos recibidos de dignatarios extranjeros, deben compararse al valor de mercado evaluado y declarar cualquier ganancia obtenida de su venta.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El portavoz de Imran Khan, Zulfiquar Bukhari, sostuvo que el fallo en el caso de corrupción contra su cliente ignoró los principios básicos de justicia.

Bukhari afirmó que el fallo judicial "planteó serias dudas sobre la equidad e imparcialidad del proceso, convirtiendo la justicia en una herramienta para el enjuiciamiento selectivo".