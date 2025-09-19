Dan con sospechoso de ataque terrorista en París de 1982

PARÍS (AP) — El presidente francés Emmanuel Macron celebró el viernes al arresto realizado esta semana en la ocupada Cisjordania de un sospechoso palestino que tuvo un papel clave en un ataque terrorista cometido en 1982 en París, calificándolo como el resultado de una "excelente cooperación" con la Autoridad Palestina.

Hicham Harb, de 70 años, era uno de los hombres más buscados de Francia y un fugitivo durante décadas. Está acusado de supervisar a los milicianos que asaltaron el restaurante Jo Goldenberg en la Rue des Rosiers el 9 de agosto de 1982, en un ataque con ametralladoras y granadas que mató a seis personas e hirió a 22, atentado que conmocionó a la nación y dejó una marca en su comunidad judía.

Atribuido a la Organización Abu Nidal, un grupo miliciano palestino designado como terrorista por Estados Unidos y Europa, sigue siendo el ataque antisemita más mortífero en Francia desde la Segunda Guerra Mundial. Conmocionó a la nación y subrayó el alcance global de los grupos milicianos palestinos en ese momento.

La fiscalía nacional antiterrorista de Francia indicó a The Associated Press que se le informó a través de Interpol que las autoridades palestinas detuvieron a Mahmoud Khader Abed Adra, conocido como Hicham Harb, bajo una orden de arresto internacional de 2015 relacionada con el ataque de la Rue des Rosiers.

La fiscalía describió el arresto como un avance importante en el caso de larga duración y expresó su gratitud por la cooperación de las autoridades palestinas.

Harb es sospechoso no sólo de haber supervisado el asalto, sino también de ser uno de los hombres armados que abrieron fuego contra los comensales y transeúntes.

Fue formalmente acusado por jueces franceses el 31 de julio de cargos de asesinato e intento de asesinato en relación con el ataque. Harb y otros cinco hombres en el caso fueron remitidos a juicio. Otro sospechoso ha estado bajo custodia francesa desde su extradición de Noruega en 2020.

El asalto de 1982 comenzó al mediodía cuando una granada fue lanzada en el comedor abarrotado del restaurante Jo Goldenberg, que atendía en ese momento a unos 50 clientes. Luego, hombres armados irrumpieron con ametralladoras de fabricación polaca, disparando contra los comensales y rociando balas a los transeúntes cuando huían hacia la estrecha Rue des Rosiers.

Macron dijo en una publicación en X que el arresto fue el resultado de "excelente cooperación con la Autoridad Palestina" y agregó que espera una "rápida extradición".

Macron describió el arresto como "un paso adicional para la justicia y la verdad" y añadió: "Mis pensamientos están con todas las familias que han soportado el dolor de esperar tanto tiempo".

El arresto de Harb —considerado durante mucho tiempo el cabecilla— marca un avance en un caso que ha perseguido a la comunidad judía de Francia, la más grande de Europa. Las familias de las víctimas y los líderes judíos han presionado repetidamente a las autoridades para que busquen justicia en el caso de la Rue des Rosiers durante más de cuatro décadas.

Los investigadores señalan que los arrestos de otros sospechosos —todos ellos se cree que están en el extranjero si aún viven, en países como Jordania y los territorios palestinos— han sido durante mucho tiempo complicados por sensibilidades políticas y la falta de cooperación de los gobiernos extranjeros.

Se espera que Macron anuncie el reconocimiento de Francia de un Estado palestino en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York la próxima semana, un paso que convertirá a Francia en una de las potencias occidentales más influyentes en respaldar la condición de Estado palestino en los últimos años.