Decisión de la CPI de investigar crímenes de guerra es "sesgada", según el ejército israelí

JERUSALÉN (EFE).- El Ejército israelí tachó hoy de "sesgada" la decisión de la Corte Penal Internacional de reconocer Palestina como Estado Parte del tribunal, lo que abre la puerta a investigar a Israel por presuntos crímenes de guerra, y su fiscal general consideró que esa corte "carece de jurisdicción" para ello.



Las fuerzas armadas -cuyos cargos podrían ser investigados si se abren pesquisas- aseguraron que la postura de la CPI "va más allá de su jurisdicción" y es "parcial", según un comunicado miliar.

Asimismo, añadieron que "seguirán defendiendo la seguridad de Israel y sus ciudadanos frente a todas las amenazas", según su código ético y la ley estatal e internacional, y que darán "todo el apoyo y ayuda que puedan necesitar sus militares y comandantes".

A las críticas se sumó el ministro de Defensa, Beny Gantz, que denunció que la decisión de la corte es "una herramienta en manos de los enemigos" que "no tiene base en el derecho internacional".

Por su parte, en una posición legal ya emitida en el pasado, el fiscal general, Avijai Mandelblit, reiteró que la CPI "carece de jurisdicción" para investigar en los territorios palestinos, ya que, "entre otras razones, no existe ningún Estado palestino soberano ni ningún territorio perteneciente a dicha entidad".

A su vez, el primer ministro, Benjamín Netanyahu, que ayer tachó a la CPI de "organismo político" que perpetra "una persecución legal", añadió hoy que si esta inicia una investigación por "falsos crímenes de guerra" cometerá un acto de "antisemitismo puro".

La lluvia de condenas israelíes contrasta con las celebraciones palestinas: su jefe de Gobierno, Mohamed Shtayeh, dijo ayer que la decisión de la CPI era "una victoria para la justicia", y también lo celebró hoy el movimiento islamista Hamás.

"El pueblo palestino espera con ansias el día en que la ocupación (Israel) y sus líderes sean procesados por" sus "crímenes", declaró el grupo, que gobierna de facto en la Franja de Gaza.

Una sala de cuestiones preliminares de la CPI dictaminó ayer viernes que Palestina abarca los territorios ocupados por Israel desde 1967, lo que incluye Gaza, Jerusalén Este y Cisjordania.

Se trató de una respuesta a una solicitud de la fiscal general del tribunal, Fatou Bensouda, que a fines de 2019 sugirió la posibilidad de abrir pesquisas a Israel y Hamás por posibles crímenes de guerra.

Esta pidió a la sala que concretara "los territorios en los cuales pueden llevarse a cabo la investigación" dadas "las controvertidas cuestiones legales y fácticas" que se desprenden del caso.

Palestina, por su condición de Estado observador de la ONU, ratificó en enero de 2015 el Estatuto de Roma, la carta fundacional de la CPI, abriendo la puerta a que su Fiscalía iniciase pesquisas.

Israel, en cambio, no forma parte de la corte, pues no acepta su legitimidad, por lo que Bensouda no podría emprender investigaciones en su territorio.