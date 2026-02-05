Declaran alerta por brote de sarampión en Jalisco, una de las sedes del Mundial

ZAPOPAN, México (AP) — Decenas de niños en las escuelas y adultos salieron el jueves a las calles del municipio Zapopan, al occidente de México, con los rostros cubiertos con cubrebocas tras la decisión que tomaron las autoridades de extremar los controles sanitarios en el estado de Jalisco, que se ha convertido en el epicentro de los contagios de sarampión y que será una de las sedes mexicanas de la Copa del Mundo.

La decisión coincide con el alerta epidemiológica que emitió el martes la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ante el avance de los contagios de la enfermedad en las Américas y en particular en México, que se mantiene a la cabeza en la región con 1.981 casos confirmados este año y 5.221 casos sospechosos, según cifras del gobierno mexicano.

En México, el sarampión se ha extendido por los 32 estados, pero en la actualidad el epicentro del brote está en Jalisco donde hay 1.163 casos confirmados y 2.092 sospechosos. Le siguen el estado sureño de Chiapas con 232 casos y la Ciudad de México con 112 casos, que también será otra de las sedes del Mundial junto con la ciudad norteña de Monterrey.

En Jalisco vuelven los cubrebocas

La Secretaría de Salud de Jalisco dijo en un comunicado que se acordó "el uso obligatorio de cubrebocas" en los centros educativos de Zapopan y otros seis municipios de la capital estatal, Guadalajara, en los siguientes 30 días, que se comenzará a aplicar a partir del viernes.

El secretario de Salud estatal, Héctor Raúl Pérez Gómez, señaló el jueves en conferencia de prensa que el uso del crubrebocas en las escuelas se acordó ante el "incremento de casos escolarizados", y agregó que la medida se ejecutará de manera complementaria al plan de vacunación.

Las autoridades estatales no ofrecieron cifras del número de contagios en las escuelas que llevaron a tomar esa decisión en Jalisco, que se convirtió en el primer estado en extremar los controles. Desde la pandemia de coronavirus no se imponía una medida sanitaria de este tipo en México.

Mientras hacía una fila, junto a sus tres hijos, para vacunarse contra el sarampión en una oficina de la alcaldía de Zapopan, Ángel Soto Méndez, un mensajero de aplicación, expresó preocupación por el aumento de los contagios en Jalisco y el riesgo que puede representar la visita de numerosos turistas durante el Mundial.

"Si no nos vacunamos todos va haber un ´contagiadero´ por todos lados", comentó Soto Méndez, de 43 años, y admitió que le inquietaba que los turistas que vengan a disfrutar de la justa mundialista "traigan el virus más avanzado que nosotros".

El brote de sarampión en Guadalajara se da en momentos en los que se está disputando allí la Serie del Caribe de beisbol y a cuatro meses de que esa ciudad, de cinco millones de habitantes, sea una de las 16 sedes del Mundial de Fútbol que se jugará de manera simultánea en Estados Unidos, México y Canadá.

Expansión de casos en Norteamérica

Desde 2025 comenzaron a reportarse casos de sarampión en México, en particular en el estado fronterizo de Chihuahua, donde se registró un pico de la enfermedad que ya fue controlado.

El brote surgió en marzo pasado luego de que un niño menonita se contagió mientras visitaba a unos familiares en una región de Texas donde había casos de sarampión.

Las autoridades mexicanas consideraron erradicado el sarampión en 1998. Pero su tasa de vacunación contra el virus era de alrededor del 76% en 2023, según la Organización Mundial de la Salud, menor que en años anteriores y muy por debajo del 95% que los expertos afirman que se necesita para evitar brotes.

Según el académico y médico Mauricio Rodríguez, vocero del Programa de Riesgos Epidemiológicos de la Universidad Nacional Autónoma de México, el virus se propagó a través de grupos menonitas que se mueven por diferentes estados, y luego llegó a poblaciones que tenían "niveles de protección no óptimos" por la falta de vacunación, tales como los agricultores, migrantes y las comunidades indígenas de Chihuahua y Sonora.

Rodríguez dijo que desde hace más de dos décadas México ha tenido "coberturas de vacunación oscilante", y eso ha ocasionado que existan personas que no tengan los esquemas completos de vacunación.

En noviembre pasado Canadá perdió el estatus de país libre de sarampión y Estados Unidos y México enfrentan el riesgo de correr la misma suerte. Sus respectivos gobiernos pidieron una prórroga de dos meses para intentar controlar el brote, aunque en enero la administración de Donald Trump se retiró de la Organización Mundial de la Salud, bajo cuyo paraguas está la OPS.

En las primeras tres semanas de este año se confirmaron 1.031 casos adicionales de sarampión en siete países de las Américas sin ninguna muerte notificada, una cifra que es 43 veces más de la registrada en el mismo periodo del año previo, informó el miércoles la OPS en un comunicado.

El gobierno mexicano lleva semanas alentando a la población a vacunarse contra esta enfermedad altamente contagiosa, pero prevenible con las dos dosis de la vacuna, y anunció la puesta en marcha de puntos de vacunación en lugares como aeropuertos o estaciones de autobuses.

El sarampión se propaga fácilmente a través de gotitas respiratorias que se liberan al toser, estornudar o hablar, pudiendo permanecer activas en el aire y superficies por horas. El virus ocasiona sarpullidos en la piel, fiebre, tos, ojos inflamados y dolor de garganta.