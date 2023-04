Defensa de Trump critica las 34 acusaciones y las califica de repetitivas

NUEVA YORK (EFE).- Los abogados del expresidente de Estados Unidos Donald Trump criticaron este martes los 34 delitos que le imputan a su cliente, que han calificado de repetitivos, y volvieron a insistir en que el proceso contra el empresario es "totalmente político".



"No hay nada (en la acusación). No se alega ningún delito federal, ni que se haya cometido (delito) contra ninguna ley estatal. No alega cuál es la declaración falsificada. Es realmente decepcionante, es triste y vamos a luchar contra él, dijo su abogado Todd Blanche tras concluir la vista en la que Trump se declaró no culpable de todos los cargos.

Blanche insistió a los periodistas en las puertas del tribunal neoyorquino de Manhattan que no esperaba que algo así pudiera pasar en Estados Unidos.

"Nadie espera que esto le ocurra a alguien que fue presidente de Estados Unidos", apuntó el abogado de Trump, que insistió en que no ha encontrado "ninguna sorpresa" en el pliego de las acusaciones.

Trump escuchó este martes la notificación de los 34 cargos en su contra, todos ellos consistentes en distintos tipos de "falsificación de registros mercantiles", antes de abandonar los juzgados y regresar a su residencia de Mar-a-Lago, en Florida.

Según la acusación sus acciones violan "el artículo 175.10 del Código Penal" y se definen como un "intento de defraudar y de cometer otro delito" y de esconderlo.

Once de ellos están relacionados con facturas emitidas por el entonces abogado de Trump, Michael Cohen, que se declaró culpable de pagar en 2016 a la actriz porno Stormy Daniels para que esta no hiciera pública un encuentro sexual que mantuvo con Trump.