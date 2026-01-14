Delcy Rodríguez anuncia liberación de presos en Venezuela

CARACAS (AP) — La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó el miércoles que el gobierno continuará liberando a los presos venezolanos y extranjeros detenidos bajo el mandato del expresidente Nicolás Maduro, en lo que calificó como un nuevo momento político caracterizado por el "entendimiento" desde la diversidad.

"Este proceso queremos informar que no ha culminado aún. Se mantiene abierto y es justamente lo que hemos venido coordinando con el sistema de justicia en Venezuela", dijo la mandataria en declaraciones a la prensa en el palacio de gobierno donde estaba acompañada de su hermano Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, y el ministro de Relaciones Interiores, Diosdado Cabello.

Las excarcelaciones se han producido —aunque muy lentamente — después de que el titular de la Asamblea Nacional manifestó la semana pasada que un "número importante" de prisioneros serían liberados como un gesto para consolidar la paz y la convivencia en el país sudamericano tras la operación militar estadounidense del 3 de enero durante la cual Maduro (2013-2026) y la primera dama Cilia Flores fueron capturados.

La presidenta en funciones negó que el gobierno haya incumplido el anuncio realizado por su hermano. "Al día de hoy podemos decir que ya van, ya suman, 406 liberaciones previstas en estos días", destacó.

Los comentarios de Rodríguez se produjeron en medio de los insistentes reclamos de familiares de presos en Venezuela por su "libertad plena" luego de denunciar que las autoridades sólo han excarcelado a una pequeña fracción de las más de 800 personas que se encuentran detenidas por motivos políticos.

"Este proceso ha tenido parámetros que han sido atendidos", acotó la mandataria. "Están excluidas personas incursas en delitos graves... como el homicidio; está excluido el delito de narcotráfico. Así que están siendo valorados delitos relacionados con el orden constitucional, delitos relacionados con el odio, la violencia y la intolerancia", destacó.

Las autoridades niegan que existan "presos políticos" y acusan a los detenidos de conspirar para desestabilizar al gobierno.

Las autoridades no han dado a conocer el nombre ni el número de presos que tienen pensado liberar, lo que ha dejado a grupos defensores de los derechos humanos en busca de pistas e información, provocando una angustiosa espera de sus familiares.

Foro Penal, una de las organizaciones civiles más prestigiosas del país, dijo el miércoles en X que "son 72 excarcelaciones" las que están confirmadas.

En tanto, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa informó la liberación de "18 periodistas y trabajadores de la prensa", entre ellos Roland Carreño, activista del partido opositor Voluntad Popular, acusado de conspiración y financiación del terrorismo.

"Una gran conversación"

El presidente Donald Trump declaró el miércoles que tuvo una "gran conversación" con Rodríguez, la primera desde que Maduro fue capturado y trasladado a Estados Unidos para enfrentar cargos de narcotráfico.

"Tuvimos una llamada, una larga llamada. Hablamos de muchas cosas", declaró Trump durante la firma de un proyecto de ley en el Despacho Oval. "Y creo que nos llevamos muy bien con Venezuela", agregó.

A diferencia de discursos anteriores dirigidos a su audiencia nacional, que se hicieron eco de la retórica antiimperialista de Maduro, Rodríguez no mencionó a Estados Unidos ni el vertiginoso ritmo de evolución de las relaciones entre ambos países.

Sin embargo, criticó a las organizaciones que abogan por los derechos de los presos. Se comprometió a una aplicación "estricta" de la ley y atribuyó a Maduro el inicio de las liberaciones de presos como una señal de que su gobierno no pretendía romper con el pasado.

Rodríguez, por su parte, catalogó la conversación de "productiva y cortés" y dijo que se desarrolló en "un marco de respeto mutuo, en la que abordamos una agenda de trabajo bilateral en beneficio de nuestros pueblos, así como de asuntos pendientes en la relación entre nuestros gobiernos", indicó la presidenta en su canal en Telegram.

Momento de "entendimiento"

Rodríguez indicó que el objetivo de las liberaciones "es abrir espacios políticos" y caminos hacia el entendimiento. "El mensaje es muy claro, el mensaje es una Venezuela que se abre a un nuevo momento político que permita el entendimiento desde la divergencia y desde la diversidad política ideológica", manifestó la presidenta en tono conciliatorio. "Pero debe ser con respeto hacia el otro, debe ser con respeto hacia los derechos humanos".

Rodríguez ocupó el cargo de vicepresidenta de Maduro desde 2018 gestionando su crucial industria petrolera. La política, de 56 años, prestó juramento como presidenta encargada dos días después de que la administración de Trump sacara a Maduro de su residencia fortificada y afirmara que Estados Unidos administraría Venezuela.

A pesar de haberla sancionado por violaciones a los derechos humanos durante su primer mandato, Trump recurrió a Rodríguez para asegurar el control estadounidense sobre las ventas de petróleo de Venezuela. Para garantizar que cumpliera sus órdenes, la amenazó con una "situación probablemente peor que la de Maduro", quien enfrenta cargos por narcotráfico desde una cárcel de Nueva York.

El ataque estadounidense al país sudamericano y el derrocamiento de Maduro dividieron las opiniones en América latina entre los que apoyaron abiertamente dichas acciones, como el ultraderechista presidente argentino Javier Milei, y quienes manifestaron su repudio, como el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, el mayor líder izquierdista en la región.

Lula y su homólogo ruso Vladimir Putin discutieron la situación de Venezuela en una llamada telefónica de 45 minutos el miércoles, según un comunicado de la presidencia brasileña. Los dos "expresaron su preocupación y reafirmaron la importancia de que Sudamérica y el Caribe sigan siendo zonas de paz", dijo el comunicado.